Son dakika... Polis, kaza sonrası çıkan kavgaya havaya ateş ederek müdahale etti
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Son dakika... Polis, kaza sonrası çıkan kavgaya havaya ateş ederek müdahale etti

Demirören Haber Ajansı / Haluk TURGUT - Haberler | Güncel
Son dakika... Polis, kaza sonrası çıkan kavgaya havaya ateş ederek müdahale etti

Son dakika haberleri... KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde kavşakta minibüsle hafif ticari aracın çarpıştığı, 1 kişinin yaralandığı kaza sonrası kavga çıktı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde kavşakta minibüsle hafif ticari aracın çarpıştığı, 1 kişinin yaralandığı kaza sonrası kavga çıktı. Bir sürücünün tabancayla ateş ettiği tekme ve yumruklu kavgada tarafları, gelen polis ekipleri havaya ateş ederek ayırdı.

Gebze ilçesi Köşklüçeşme Mahallesi'nde sabah saatlerinde kavşakta minibüsle hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından taraflar arasında tartışma çıktı. Bu sırada sürücülerden biri tabancasını çıkarıp havaya ateş etti. Kaza yapan kişilerin yakınlarının da olay yerine gelmesi üzerine tartışma kavgaya dönüştü.

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgaya çağırılan polis ekipleri müdahale etti. Polis tarafları ayırmakta zorlanınca havaya ateş açtı. Takviye ekiplerin gelmesiyle birlikte taraflar ayrıldı.

Kazada yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, 4 kişi gözaltına alındı.


Son dakika... Polis, kaza sonrası çıkan kavgaya havaya ateş ederek müdahale etti
Son dakika... Polis, kaza sonrası çıkan kavgaya havaya ateş ederek müdahale etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk TURGUT

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