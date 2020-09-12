GAZİANTEP PKK/YPG'Lİ TERÖRİSTLER, SURİYE'DE 13 YAŞINDAKİ İBRAHİM HALİL'İ TOP OYNARKEN KAÇIRDI TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce geçen yıl düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile PKK/YPG işgalinden kurtarılan Tel Abyad'da birçok aile, teröristler tarafından kaçırılan çocuklarının hayatından endişe ediyor.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce geçen yıl düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile PKK/YPG işgalinden kurtarılan Tel Abyad'da birçok aile, teröristler tarafından kaçırılan çocuklarının hayatından endişe ediyor. Teröristlerin işgali döneminde Tel Abyad'da baskı altında yaşadıklarını anlatan sivillerden Halil Hassan El Hüseyin, 13 yaşındaki oğlu İbrahim Halil'in 2018 yılı Ağustos ayında arkadaşları ile top oynadığı sırada teröristler tarafından kaçırıldığını söyledi.

Tel Abyad'da briket imalatı yapılan bir iş yerinde çalışan 2 çocuk babası Halil Hassan El Hüseyin'in 13 yaşındaki oğlu İbrahim Halil ve beraberindeki bazı arkadaşları, 2018 yılı Ağustos ayında arkadaşları ile top oynadığı sırada yanlarına kamyonetle gelen PKK/YPG'li teröristler tarafından kaçırıldı. Oğlunun teröristler tarafından alıkonulduğu haberini alan baba Halil Hassan El Hüseyin, tüm girişimlerine rağmen çocuğunun izine ulaşamadı. Teröristlerin hiçbir açıklama yapmadığı baba, terör örgütünün işgal ettiği bazı bölgelerdeki kamplarına gitmesine rağmen çocuğuna dair bilgiye ulaşamadığını söyledi. Çocuğunun peşine düştüğü için teröristler tarafından tehdit edildiğini dile getiren baba, 2 yılı aşkın süredir oğlunun hayatından endişe ettiğini kaydetti.

Teröristlerin işgal ettiği süreçte Tel Abyad ve diğer bölgelerde 13 yaşındaki oğlundan daha küçük yaştakiler de dahil olmak üzere çok sayıda kız ve erkek çocuğunu kaçırdığını ifade eden Halil Hassan El Hüseyin, "Bu çocuklar nerede, ne oldu kimse bilmiyor. Çünkü terör örgütü çocukları sadece kaçırıp götürüyor ve sonrasında peşine düşen ailelerine tek kelime açıklama yapmıyor. Çocuğunun peşine düşen aileleri de diğer çocuklarını öldürmek veya kendisini cezaevine atmakla tehdit ederek sindiriyordu" dedi.

Mahallede top oynadığı sırada arkadaşları ile kaçırılan çocuğunun Irak'ta terör örgütünün kamplarına götürüldüğü yönünde duyumlar aldığını anlatan gözü yaşlı baba şöyle dedi:

"Bunlar daha küçücük çocuk. Okulda, parkta, sokakta olmaları gereken yaştalar. Ancak, terör örgütü bunları sadece ailelerinden değil, okullarından, çocukluklarından ve geleceklerinden kopardı. Zorla kamplara götürüp silahlandırıyorlar. Birçok çocuğu da ailesini öldürmekle tehdit ederek yanlarında kalmaya mecbur bırakıyorlar. Bizi çocuklarımız, çocuklarımızı da bizimle tehdit ederek çaresiz bırakıyorlar. Bunların yaptığı hiçbir din, anlayış, ahlak ve insanlıkla bağdaşmıyor. Bizim 2 yılı aşkın süredir gözümüzden yaş eksik olmuyor. İbrahim Halil de inanıyorum ki bizim gibi gözyaşı döküyordur. Bu kadar çocuk ve ailelerinin ahı bunların yanına kalmaz. En büyük hayalimiz ve dileğimiz biran önce terör örgütünün alıkoyduğu çocukları bırakması."

Halil Hassan El Hüseyin, terör örgütünün işgalinin Barış Pınarı Harekatı ile sonlanmasının ardından Tel Abyad'da huzurun hakim olduğunu ve geçmişte kaçırılma korkusu ile ailelerinin dışarı çıkmasına izin vermediği çocukların gönül rahatlığıyla sokaklarda oynayabildiğine de dikkat çekerek Türkiye'ye teşekkür etti.

Kaynak: DHA