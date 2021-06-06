Son Dakika: PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu terörist Selman Bozkır öldürüldü
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Son Dakika: PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu terörist Selman Bozkır öldürüldü

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel

Son dakika: Türkiye'nin terörle mücadelesinde yeni bir haber geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu PKK'nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu "Doktor Hüseyin" kod adlı Selman Bozkır'ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türkiye'nin terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Güvenlik Güçleri tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen çalışma sonucu, PKK'nın bir üst düzey yöneticisi daha etkisiz hale getirildi.

"MAHMUR'UN KULUÇKA MERKEZİ OLARAK KULLANILMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK'nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu "Doktor Hüseyin" kod adlı Selman Bozkır'ın etkisiz hale getirildiğini şu sözlerle açıkladı:

"Doktor Hüseyin" kod adlı Selman Bozkır, dün Milli İstihbarat Teşkilatı'mızın kahramanları tarafından etkisiz hale getirildi. Bu başarılı operasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarıma Milletim adına teşekkür ediyorum. Hain ve bölücü örgütün Mahmur'u terörün "kuluçka merkezi" olarak kullanmasına müsaade etmeyecek, terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz."

Son Dakika: PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi 'Doktor Hüseyin' kod adlı terörist Selman Bozkır öldürüldü
Son Dakika: PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi 'Doktor Hüseyin' kod adlı terörist Selman Bozkır öldürüldü

ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ

Mülteci kampı adı altında PKK/KCK faaliyetlerinin organize edildiği Mahmur'daki örgüt elebaşı Doktor Hüseyin kod adlı Selman Bozkır, MİT'in hedef listesine alındı. PKK/KCK'ya 1990'larda katılan Bozkır, uzun yıllar, örgütün Avrupa'daki faaliyetlerini organize etti, bu kapsamda örgütün İngiltere sorumluluğunu da yürüttü. Mahmur'da görevlendirilmeden önce Irak'ın kuzeyinde örgütün illegal para trafiğini yönetti. Son olarak, Kandil alanında sıkışan PKK/KCK'nın, Mahmur'a ağırlık vermesi üzerine Mahmur Genel Sorumluluğu'na getirildi. Yapılan istihbari analizlerde, PKK/KCK'nın Mahmur Kampı'na Kandil kadar önem verdiği, mülteci kampı adı altında eylemci kadrolarını bu alandan temin ettiği, yetiştirdiği belirlendi. Yapılan çalışmalar sonrasında, Selman Bozkır, gerçekleştirilen operasyonla, beraberindeki iki teröristle birlikte etkisiz hale getirildi.

Son Dakika: PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu terörist Selman Bozkır öldürüldü
Doktor Hüseyin kod adlı Selman Bozkır
Son Dakika: PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu terörist Selman Bozkır öldürüldü
MSB: 2'si Fırat Kalkanı, 4'ü Barış Pınarı bölgesinde olmak üzere 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
MSB: 2'si Fırat Kalkanı, 4'ü Barış Pınarı bölgesinde olmak üzere 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Son dakika gündem: Eren-1 Operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri kategoride arandığı belirlendi
Son dakika gündem: Eren-1 Operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri kategoride arandığı belirlendi
Servet Uzun
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Son Dakika: PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu terörist Selman Bozkır öldürüldü - Haberler
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