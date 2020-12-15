Son dakika! Pfizer CEO'su henüz neden aşı olmadığını açıkladı
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Son dakika! Pfizer CEO'su henüz neden aşı olmadığını açıkladı

15.12.2020 10:17 | Son Güncelleme: 15.12.2020 10:33
Son dakika! Pfizer CEO'su henüz neden aşı olmadığını açıkladı

Bir son dakika haberine göre Koronavirüs (Covid-19) aşısını geliştiren şirketlerden Pfizer'in CEO'su Albert Bourla henüz neden aşı olmadığını açıkladı.

Koronavirüs (Covid-19) aşısını geliştiren şirketlerden Pfizer'in CEO'su Albert Bourla henüz neden aşı olmadığını açıkladı.

Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile birlikte aşı geliştiren ABD'li ilaç şirketi Pfizer'in CEO'su Alber Bourla, ön saflarda yer alan sağlık çalışanları,huzurevi sakinleri ve personeline öncelik verilmesi konusunda Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) ile hemfikir olduğunu ve sırasını bekleyeceğini belirterek, "Daha önce aşı olmama konusunda kararlıyız" ifadelerini kullandı.

GÜVENİ ARTIRACAKSA AŞI OLURUMBourla, aynı zamanda eğer insanların aşıya olan güvenlerini artıracaksa önceden aşı olabileğini de belirtmişti.

Cuma günü Gıda ve İlaç İdaresi'nden acil kullanım onayı alan aşı, ABD'de ilk kez New York'un Queens bölgesindeki Long Island Yahudi Tıp Merkezi'nde yoğun bakım hemşiresi olan Sandra Lindsay'a uygulandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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