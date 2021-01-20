Son Dakika! Pfizer/BioNTech aşısı İngiltere'de ortaya çıkan yeni mutasyon türüne karşı etkili oldu

Son dakika! Pfizer/BioNTech tarafından üretilen koronavirüs aşısının ilk olarak İngiltere'de ortaya çıkıp dünyaya yayılan ve koronadan daha hızlı yayıldığı söylenen yeni mutasyon türüne karşı da etkili olduğu açıklandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle dünya çapında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyonu geçerken, virüsün mutasyona uğramış türleri ortaya çıktı. İlk olarak İngiltere'de görülen koronavirüsün mutasyona uğramış türü, dünya çapında aşılama uygulamasının başlamasıyla derin bir nefes alan insanları yeniden endişelendirdi. Aşının, virüsten daha hızlı yayıldığı açıklanan mutasyon türüne etki edip etmeyeceği akıllarda büyük bir soru işareti oluşturdu.

MUTASYONA KARŞI ETKİLİ OLACAK

Yüreklere su serpen açıklama ise yapılan son araştırma ile ortaya kondu. Türk bilim insanı Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu BioNTech ve ABD'li Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı, İngiltere'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni mutasyon türüne karşı da etkili olacak.

10 MUTASYON ÜZERİNDE İNCELEME YAPILDI

Denemelere katılanların kan analizine dayanan sonuçlar, geçen hafta ABD'li ilaç üretici üreticisi tarafından yayınlananlardan daha kapsamlı bir analize dayanıyor. Pfizer, geçen haftanın başında benzer bir laboratuvar çalışmasının, aşının, yüksek derecede bulaşıcı olan N501Y adlı anahtar mutasyona karşı etkili olduğunu gösterdiğini açıklamıştı. Henüz hakem tarafından gözden geçirilmemiş olan son çalışma, İngiltere'de tanımlanan B117 olarak bilinen varyantta meydana gelen 10 mutasyon üzerinde gerçekleştirildi.

EN AZ 60 ÜLKEDE GÖRÜLDÜ

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son yaptığı açıklamada İngiltere'de birkaç hafta önce ortaya çıkan koronavirüs mutasyonunun en az 60 ülkede tespit edildiğini belirtti.