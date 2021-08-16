Son Dakika! Pentagon'dan Kabil Havalimanı açıklaması: Türk askeri ile birlikte çalışıyoruz
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Son Dakika! Pentagon'dan Kabil Havalimanı açıklaması: Türk askeri ile birlikte çalışıyoruz

Son Dakika! Pentagon'dan Kabil Havalimanı açıklaması: Türk askeri ile birlikte çalışıyoruz
Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Son dakika: Afganistan'dan büyük tahliye devam ederken, Kabil Havalimanı'ndaki insan yoğunluğuyla ilgili Pentagon'dan açıklama geldi. Pentagon Sözcüsü Kirby, Kabil Havalimanı'nı kalabalıktan arındırmak için uluslararası ortaklar ve Türk askerlerinin birlikte çalıştığını söyledi.

Afganistan'da kısa sürede il merkezlerini ele geçiren Taliban, dün Kabil'e girdi. Örgütün, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın da kontrolünü almasının ardından Kabil'den çıkışlar başladı. Dün akşam ülkeden ayrılmak isteyen binlerce kişi Kabil'deki havalimanına akın etti.

UÇAKLAR DOLDU, ÜSTÜNE BİNDİLER

Uçakların kapasitelerinin de üstünde yolcu almasına rağmen, bazı Afganlar uçak üzerinde yolculuk yapacaklarını ifade ederek, uçakların tepesine çıktı. Hatta bölgeden, uçağın üzerine çıkan Afganların kalkış sırasında düştüklerine dair haberler geldi.

PENTAGON'DAN TÜRK ASKERİ AÇIKLAMASI

Son olarak Pentagon da güvenliğinin sağlanmasında Türkiye'nin önemli konumda olduğu Kabil Havalimanı hakkında açıklama yaptı. Pentagon Sözcüsü Kirby tarafından yapılan açıklamada, "ABD, Türk askerleri ve uluslararası ortaklar, Kabil Havalimanı'nı kalabalıktan arındırmak için birlikte çalışıyor" ifadeleri kullanıldı.

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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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