Son Dakika: Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde önceden döşenen EYP'nin patlaması sonucu 1 asker şehit oldu
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Son Dakika: Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde önceden döşenen EYP'nin patlaması sonucu 1 asker şehit oldu

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel

Son dakika: Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından daha önceden döşenen EYP'nin patlaması sonucu Uzman Çavuş Aygün Çakar şehit oldu. Acı haber şehidin İstanbul'da yaşayan ailesine ulaşırken Çakar'ın naaşının memleketi Samsun'a götürüleceği öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek Harekâtı bölgesinde teröristler tarafından daha önceden döşenen bir EYP'nin patlaması sonucu yaralanan bir askerin şehit düştüğünü açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Pençe-Şimşek harekâtı bölgesinde teröristler tarafından daha önceden döşenen bir EYP'nin patlaması sonucu yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız tahliye edildiği Şht. Tümg. Aydoğan Aydın hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 25 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

ŞEHİDİN ATEŞİ MEMLEKETİ SAMSUN'A DÜŞTÜ

Şehit olan askerin Uzman Çavuş Aygün Çakar olduğu öğrenildi. İstanbul'da ikamet eden ailesine acı haber ulaşırken şehidin Samsunlu olduğu bilgisine ulaşıldı. Samsun'un Vezirköprü ilçesi Darıçay Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Şehit Aygün Çakar'ın naaşının bu akşam Amasya Merzifon Havalimanı'na getirileceği, buradan Vezirköprü ilçesine götürüleceği öğrenildi.

Son Dakika: Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde önceden döşenen EYP'nin patlaması sonucu 1 asker şehit oldu

MANSUR YAVAŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonda kahraman askerimiz Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın şehit olduğunu derin bir üzüntü ile öğrendim. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve silah arkadaşlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde önceden döşenen EYP'nin patlaması sonucu 1 asker şehit oldu

DAVUTOĞLU'NDAN MESAJ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Milletimizin başı sağ olsun. Hain terör örgütüne karşı Kuzey Irak'ta yürütülen operasyonda şehit olan kahraman askerimiz Aygün Çakar'a Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi.

Son Dakika: Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde önceden döşenen EYP'nin patlaması sonucu 1 asker şehit oldu
Son Dakika: Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde önceden döşenen EYP'nin patlaması sonucu 1 asker şehit oldu
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Servet Uzun
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