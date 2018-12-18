Son Dakika! Papağana İşkence Eden MasterChef Murat Özdemir İçin Karar Verildi

Papağana işkence videosu sonrası sosyal medyada büyük tepki toplayan Murat Özdemir, dün gece saatlerinde gözaltına alındı. Gün içerisinde serbest bırakılıp savcılık kararı ile tekrar gözaltına alınan Özdemir'in 21 gün boyunca Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde yatmasına karar verildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI İLE BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Televizyonda yayınlanan bir yarışma programıyla tanınan Murat Özdemir, papağanına yaptığı işkence videosunu sosyal medya hesabından paylaşınca büyük tepki gördü.Dün akşam saatlerinde gözaltına alınarak Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen Özdemir, burada yapılan işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

AKIL HASTANESİNE SEVK EDİLMESİNE KARAR VERİLDİ

Ters kelepçeli olarak adliye binasına getirilen Özdemir'e "hayvana eziyetten" işlem yapıldı ve akıl hastanesine sevk edilmesine karar verildi. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne götürülen Özdemir'in 21 gün hastanede yatacağı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Instagram hesabından bir papağana yönelik işkence görüntüsünü paylaşan ve hayvanseverlerin büyük tepkisine neden olan Özdemir'in yayınladığı video, insanın kanını donduran cinstendi.

58 saniyelik videoda, parmak uçlarına kesik atarak kanatan Özdemir, papağanın boğazından sıkarak havaya kaldırıp öylece tuttu. Bu sırada papağanın nefessiz kalışı ve acı içinde haykırışı görüntülere yansıdı.

İşkence videosunda papağana, "Acun baba diyeceksin, yoksa Acun baba" diye sin-kaflı sözler kullanan Özdemir'e sosyal medyada tepki çığ gibi yağdı.