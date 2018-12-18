Son Dakika! Papağana İşkence Eden MasterChef Murat Özdemir İçin Karar Verildi
Son dakika! Sosyal medya hesabından papağana yaptığı işkence videosunu paylaştıktan sonra büyük tepki gören Murat Özdemir 21 gün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde yatacak.
Papağana işkence videosu sonrası sosyal medyada büyük tepki toplayan Murat Özdemir, dün gece saatlerinde gözaltına alındı. Gün içerisinde serbest bırakılıp savcılık kararı ile tekrar gözaltına alınan Özdemir'in 21 gün boyunca Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde yatmasına karar verildi.
SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI İLE BÜYÜK TEPKİ TOPLADI
Televizyonda yayınlanan bir yarışma programıyla tanınan Murat Özdemir, papağanına yaptığı işkence videosunu sosyal medya hesabından paylaşınca büyük tepki gördü.Dün akşam saatlerinde gözaltına alınarak Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen Özdemir, burada yapılan işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
AKIL HASTANESİNE SEVK EDİLMESİNE KARAR VERİLDİ
Ters kelepçeli olarak adliye binasına getirilen Özdemir'e "hayvana eziyetten" işlem yapıldı ve akıl hastanesine sevk edilmesine karar verildi. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne götürülen Özdemir'in 21 gün hastanede yatacağı öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Instagram hesabından bir papağana yönelik işkence görüntüsünü paylaşan ve hayvanseverlerin büyük tepkisine neden olan Özdemir'in yayınladığı video, insanın kanını donduran cinstendi.
58 saniyelik videoda, parmak uçlarına kesik atarak kanatan Özdemir, papağanın boğazından sıkarak havaya kaldırıp öylece tuttu. Bu sırada papağanın nefessiz kalışı ve acı içinde haykırışı görüntülere yansıdı.
İşkence videosunda papağana, "Acun baba diyeceksin, yoksa Acun baba" diye sin-kaflı sözler kullanan Özdemir'e sosyal medyada tepki çığ gibi yağdı.
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Olay bu Masterdeli yerini buldu Diğer delilere ahçı geldiCevap Yaz Yayından Kaldır
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1 ay sonra çıkar 2 ilaç tamamCevap Yaz Yayından Kaldır
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Önce ,Bioloğlar incelesin,bu TEK HÜCRELİYİ...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Birtane akıl hastasını 40 yere farklı şekilde haber koydular sabahtan beri millete bunu okutuyorlar. . az kendimize gelelim deliyle deli olmayalım !!!!!!!!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Acun un eserleri bunlar. para kazanicam diye bu pıslıkleri meshur yapıyor. Allah gözünü doyursunCevap Yaz 1 Yayından Kaldır