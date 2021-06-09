Son dakika: Palu ailesi davasında Tuncer Ustael suçlamaları yine kabul etmedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Palu ailesi davasında Tuncer Ustael suçlamaları yine kabul etmedi

Son dakika: Palu ailesi davasında Tuncer Ustael suçlamaları yine kabul etmedi
Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Haberler | Güncel

Son dakika haber: KOCAELİ'de görülen Palu ailesi davasında 5 kişinin ceza aldığı kararın Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından usul hatası nedeniyle bozulmasının ardından yeniden yargılanan sanıklardan Tuncer Ustael, suçlamaları kabul etmedi.

KOCAELİ'de görülen Palu ailesi davasında 5 kişinin ceza aldığı kararın Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından usul hatası nedeniyle bozulmasının ardından yeniden yargılanan sanıklardan Tuncer Ustael, suçlamaları kabul etmedi.

Kocaeli'de 13 yıl önce Meryem Tahnal (35) ve kızı Melike Tahnal'ın (8) kaybolması ile başlayan soruşturmanın ardından Palu ailesinden 5 kişinin ceza aldığı davanın kararı, bir üst mahkeme olan Sakarya Bölge İdare Mahkemesi tarafından usul hatası nedeniyle bozuldu. Palu ailesinin üyeleri, yeniden yargılanmaya başlandı. Bugün Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Ayşe Palu, Emine Ustael, İsa Palu ve Tuncer Ustael cezaevinden SEGBİS sistemiyle katılırken, tutuksuz sanıklar Hava Palu ve Fatih Palu ile avukatlar salonda hazır bulundu.

Daha önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Tuncer Ustael, savunmasında, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Avukatımın ve eşim Emine'nin beyanlarına katılıyorum. Maktulün öldüğü anda ne ben ne eşim oradaydık. Diğer sanıklar orada bulunuyordu. Ben ölüm anında yoktum. Ancak, daha sonra maktulü ölü olarak gördüm. Buna dair daha önceki ifadelerimi sunmuştum. Maktul 20 Aralık 2008 değil, 19 Kasım 2008 tarihi saat 11.00 ile 11.40 arasında ölmüştür" dedi.

Mahkeme tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı 7 Eylül tarihine erteledi.


Son dakika: Palu ailesi davasında Tuncer Ustael suçlamaları yine kabul etmedi
Son dakika: Palu ailesi davasında Tuncer Ustael suçlamaları yine kabul etmedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir

Dilovası Belediye Başkanı Şayir, dalgıç kıyafetlerini giyip denizin dibinden çöp topladı
Dilovası Belediye Başkanı Şayir, dalgıç kıyafetlerini giyip denizin dibinden çöp topladı
Deniz salyasının su altındaki etkisini görüntüleyen dalgıç: Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor
Deniz salyasının su altındaki etkisini görüntüleyen dalgıç: Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Memduh Büyükkılıç Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sarp Akkaya Fatma Turgut Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Aziz Yıldırım Roland Garros Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: Palu ailesi davasında Tuncer Ustael suçlamaları yine kabul etmedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 16:34:38. #1.16#

title