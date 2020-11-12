Son dakika: Özel halk midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 2'si ağır, 7 yaralı
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Son dakika: Özel halk midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 2'si ağır, 7 yaralı

12.11.2020 14:58 | Son Güncelleme: 12.11.2020 15:33

Son dakika haber... BURSA'da özel halk midibüsü, otomobille çarpıştıktan sonra dükkana girdi.

BURSA'da özel halk midibüsü, otomobille çarpıştıktan sonra dükkana girdi. 2'si ağır 7 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Altay Caddesi'nde seyir halindeki Hüseyin Kaskan (31) yönetimindeki 16 M 06111 plakalı özel halk midibüsü ile İstiklal Caddesi'nde ilerleyen Hasan Ubay'ın (60) kullandığı 16 U 9882 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan midibüs, gelinlik satılan bir dükkana daldı. Kazada araçta sıkışan otomobil sürücüsü Hasan Ubay ve eşi Gülsüm Ubay (54) ağır, midibüsteki yolcular Fatma Güngör (35), İsmail Pala (14), Ahmet Ünalan (16), Umut Güler (16) ve Yiğitcan Seymen (15) ise hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan Hasan Ubay, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, midibüs ve otomobilin kavşakta çarpıştığı, midibüsün dükkana daldığı ve kazanın ardından çevredekilerin araçların yanına geldiği anlar yer aldı.


Son dakika: Özel halk midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 2'si ağır, 7 yaralı
Son dakika: Özel halk midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 2'si ağır, 7 yaralı
Son dakika: Özel halk midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 2'si ağır, 7 yaralı
Son dakika: Özel halk midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 2'si ağır, 7 yaralı
Son dakika: Özel halk midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 2'si ağır, 7 yaralı
Son dakika: Özel halk midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 2'si ağır, 7 yaralı
Son dakika: Özel halk midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 2'si ağır, 7 yaralı
Son dakika: Özel halk midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 2'si ağır, 7 yaralı
Son dakika: Özel halk midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 2'si ağır, 7 yaralı
Son dakika: Özel halk midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 2'si ağır, 7 yaralı
Son dakika: Özel halk midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 2'si ağır, 7 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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