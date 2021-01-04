Son dakika... Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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Son dakika... Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

04.01.2021 22:02 | Son Güncelleme: 04.01.2021 22:06
Son dakika... Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Son dakika haber: ANTALYA'nın Kaş ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Hüseyin Hantırak (31) yaşamını yitirdi.

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Hüseyin Hantırak (31) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 19.00 sıralarında D–400 karayolunun Kaş'a bağlı Kınık Mahallesi geçişinde meydana geldi. Hüseyin Hantırak yönetimindeki 48 PH 944 plakalı motosikletle T.S. (60) yönetimindeki 07 SFL 61 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza anında başında kask bulunmadığı belirlenen motosiklet sürücüsü Hüseyin Hantırak yola savrularak, yaralandı. Yaralı Hüseyin Hantırak'a ilk müdahale kaza yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından ambulansla Kaş Devlet Hastanesi'ne götürülen Hüseyin Hantırak, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü T.S. ise kaza yerinden kaçtı. Kaş bölge trafik ekipleri ve Kınık Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçan sürücüyü bir süre sonra yakalayarak gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazada yaşamını yitiren Hüseyin Hantırak'ın Kınık Mahallesi'nde seralarda ortakçı olarak çalıştığı öğrenildi.


Son dakika... Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ACAR

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