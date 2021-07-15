Son dakika: Otomobilin çarptığı vatandaş hayatını kaybetti
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Son dakika: Otomobilin çarptığı vatandaş hayatını kaybetti

Son dakika: Otomobilin çarptığı vatandaş hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi D130 Karayolu'nda, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı vatandaş hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi D130 Karayolu'nda, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı vatandaş hayatını kaybetti.

Kaza, Koaceli'nin Karamürsel ilçesi D130 Karayolu Altınkemer Kültür Merkezi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yalova istikametinde seyir halinde olan O.Y.Y. idaresindeki 41 BG 750 plakalı otomobil, yolun karşına geçmeye çalışan Lokman Kaymak (33) isimli vatandaşa çarptı. Kazada Kaymak ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bilirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kaymak, Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kaymak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ulaşım Park A.Ş.'de otobüs şoförü olarak çalıştığı öğrenilen Kaymak'ın ölümü yakınlarını yasa boğdu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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