Son dakika haberi: OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI HAFİF TİCARİ ARAÇTAKİ 2 KİŞİ ÖLDÜ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI HAFİF TİCARİ ARAÇTAKİ 2 KİŞİ ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... SAMSUN'da otomobilin çarptığı hafif ticari araçtaki sürücü Hayati Çelebi (84) ile Recep Güneş (65) öldü, otomobil sürücüsü Hasan D. ise yaralandı.

SAMSUN'da otomobilin çarptığı hafif ticari araçtaki sürücü Hayati Çelebi (84) ile Recep Güneş (65) öldü, otomobil sürücüsü Hasan D. ise yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Terme ilçesi Sakarlı mevkisinde meydana geldi. Hasan D. idaresindeki Bulgaristan plakalı otomobil, kavşakta dönüş yapmak isteyen Hayati Çelebi idaresindeki 55 KB 337 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilde bulunan Çelebi ve Recep Güneş ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çelebi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güneş ise, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hasan D.'nin hafif şekilde yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi: OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI HAFİF TİCARİ ARAÇTAKİ 2 KİŞİ ÖLDÜ
Son dakika haberi: OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI HAFİF TİCARİ ARAÇTAKİ 2 KİŞİ ÖLDÜ
Son dakika haberi: OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI HAFİF TİCARİ ARAÇTAKİ 2 KİŞİ ÖLDÜ
Son dakika haberi: OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI HAFİF TİCARİ ARAÇTAKİ 2 KİŞİ ÖLDÜ
Son dakika haberi: OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI HAFİF TİCARİ ARAÇTAKİ 2 KİŞİ ÖLDÜ
Son dakika haberi: OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI HAFİF TİCARİ ARAÇTAKİ 2 KİŞİ ÖLDÜ
Son dakika haberi: OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI HAFİF TİCARİ ARAÇTAKİ 2 KİŞİ ÖLDÜ
Son dakika haberi: OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI HAFİF TİCARİ ARAÇTAKİ 2 KİŞİ ÖLDÜ
Son dakika haberi: OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI HAFİF TİCARİ ARAÇTAKİ 2 KİŞİ ÖLDÜ
Son dakika haberi: OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI HAFİF TİCARİ ARAÇTAKİ 2 KİŞİ ÖLDÜ
Son dakika haberi: OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI HAFİF TİCARİ ARAÇTAKİ 2 KİŞİ ÖLDÜ
Son dakika haberi: OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI HAFİF TİCARİ ARAÇTAKİ 2 KİŞİ ÖLDÜ
Son dakika haberi: OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI HAFİF TİCARİ ARAÇTAKİ 2 KİŞİ ÖLDÜ
Son dakika haberi: OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI HAFİF TİCARİ ARAÇTAKİ 2 KİŞİ ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kurt ağıla girdi; 40 koyun öldü, 6 koyun yaralı
Kurt ağıla girdi; 40 koyun öldü, 6 koyun yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Demet Şener Neşet Ertaş Bülent Ersoy
Spor Marcao Mesut Özil Arda Turan Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi: OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI HAFİF TİCARİ ARAÇTAKİ 2 KİŞİ ÖLDÜ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 18:10:04. #1.16#

title