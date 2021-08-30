Son dakika haberi: OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI HAFİF TİCARİ ARAÇTAKİ 2 KİŞİ ÖLDÜ

Son dakika haberler... SAMSUN'da otomobilin çarptığı hafif ticari araçtaki sürücü Hayati Çelebi (84) ile Recep Güneş (65) öldü, otomobil sürücüsü Hasan D. ise yaralandı.

SAMSUN'da otomobilin çarptığı hafif ticari araçtaki sürücü Hayati Çelebi (84) ile Recep Güneş (65) öldü, otomobil sürücüsü Hasan D. ise yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Terme ilçesi Sakarlı mevkisinde meydana geldi. Hasan D. idaresindeki Bulgaristan plakalı otomobil, kavşakta dönüş yapmak isteyen Hayati Çelebi idaresindeki 55 KB 337 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilde bulunan Çelebi ve Recep Güneş ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çelebi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güneş ise, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hasan D.'nin hafif şekilde yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı