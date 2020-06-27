Son Dakika: ÖSYM, YKS'de sorulan 4 soruyu sosyal medyaya sızdıran kişi hakkında soruşturma başlattı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: ÖSYM, YKS'de sorulan 4 soruyu sosyal medyaya sızdıran kişi hakkında soruşturma başlattı

Son dakika: ÖSYM, YKS'de sorulan 4 soruyu sosyal medyaya sızdıran kişi hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma ilişkin açıklama yapan ÖSYM, "Sınavdan sonra, sosyal medyada bir adayın kitapçığından bazı kısımların paylaşıldığı görülmüştür. Paylaşımlarda kitapçık numarası da belli olup, sorumlu hakkında yasal süreç başlatılmıştır" denildi.

27.06.2020 22:06 | Son Güncelleme: 27.06.2020 22:24

ÖSYM'nin YKS'de adaylara yönelttiği sorulardan 4'ünün fotoğrafı internette dolaşıma sokuldu. Fotoğraf çekmenin imkansız olduğu sınavda fizik, kimya ve biyoloji alanlarındaki soruların fotoğraflanıp sosyal medyada paylaşılması tartışma yarattı. Bu tartışmalar sonrası açıklama yapan ÖSYM Başkanlığı, soruları sızdıran kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

PAYLAŞAN KİŞİ KİTAPÇIK NUMARASINDAN BULUNACAK

ÖSYM'nin sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada soruların sınav sonrası sızdırıldığını kabul ederek, "2020-YKS 'nin ilk oturumu olan TYT 188 sınav merkezimizde güvenle tamamlanmıştır. Sınav tamamlandıktan sonra, sosyal medyada bir adayın kitapçığından bazı kısımların paylaşıldığı görülmüştür. Paylaşımlarda kitapçık numarası da belli olup, sorumlu hakkında yasal süreç başlatılmıştır. Yarın YKS'nin tüm oturumları tamamlandıktan sonra, planlandığı gibi soruların tamamı kamuoyuyla paylaşılacaktır. ÖSYM Başkanlığı olarak yarın gerçekleştireceğimiz AYT ve YDT oturumlarında tüm adaylarımıza başarılar dileriz." denildi.

Son Dakika: ÖSYM, YKS'de sorulan 4 soruyu sosyal medyaya sızdıran kişi hakkında soruşturma başlattı

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

NE OLMUŞTU?

ÖSYM'nin YKS'de adaylara yönelttiği sorulardan 4'ünün fotoğrafı internette dolaşıma sokuldu. Fotoğraf çekmenin imkansız olduğu sınavda fizik, kimya ve biyoloji alanlarındaki soruların fotoğraflanıp sosyal medyada paylaşılması tartışma yarattı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülerden sonra çok sayıda kişi sınavın iptal edilmesi gerektiğini belirtti.

KİTAPÇIĞIN SERİ NUMARASI VAR

ÖSYM Başkanlığı'nın soru kitapçığını açıklamadan da hiçbir koşulda yayınlanmayacağı gibi sınav bitmiş olsa dahi fotoğrafının çekilmesi yasak. Sınav salonlarına, sınavın yapılacağı binalara da görevliler, kayıt cihazıyla girilmesine izin vermiyor. Sosyal medyada dolaşan soruların üzerinde seri numarasının da olduğu görüldü.

Son Dakika: ÖSYM, YKS'de sorulan 4 soruyu sosyal medyaya sızdıran kişi hakkında soruşturma başlattı
Son Dakika: ÖSYM, YKS'de sorulan 4 soruyu sosyal medyaya sızdıran kişi hakkında soruşturma başlattı
Son Dakika: ÖSYM, YKS'de sorulan 4 soruyu sosyal medyaya sızdıran kişi hakkında soruşturma başlattı

İlgili Haberler

YKS'de sorulan 4 soru sosyal medyaya sızdı
YKS'de sorulan 4 soru sosyal medyaya sızdı

Manşet

Haberler

YKS'de sorulan 4 soru sosyal medyaya sızdı Haber
YKS'de sorulan 4 soru sosyal medyaya sızdı
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti Haber
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı Haber
Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu Haber
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu Haber
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi Haber
Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu
Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu
Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı
Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı
Fıkra gibi mahalle! Ordu'nun Yazlık Mahallesi'nde herkesin soyadı Sarı
Fıkra gibi mahalle! Ordu'nun Yazlık Mahallesi'nde herkesin soyadı Sarı
Uluslararası medya, Türkiye'nin Libya'daki başarısını yazıyor
Uluslararası medya, Türkiye'nin Libya'daki başarısını yazıyor
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Son Dakika: Türkiye'de 27 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1372 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 27 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1372 yeni vaka tespit...
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım
20 yaşındaki genç, 16 yaşındaki kız arkadaşını kıskançlık nedeniyle dövmüş
20 yaşındaki genç, 16 yaşındaki kız arkadaşını kıskançlık nedeniyle dövmüş
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu aştı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu aştı
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Üzerine kolonya döküp yanıyor mu diye merak eden çocuk, çakmağı çakınca alev topuna döndü
Üzerine kolonya döküp yanıyor mu diye merak eden çocuk, çakmağı çakınca alev topuna döndü
Uzunlukları 2 metreyi geçen yılanların çiftleşme dansı kamerada
Uzunlukları 2 metreyi geçen yılanların çiftleşme dansı kamerada
Talihsiz adam, 1 yıl önce vefat eden eşinin mezarı başında canına kıydı
Talihsiz adam, 1 yıl önce vefat eden eşinin mezarı başında canına kıydı
Üniversite sınavında şarkısının sözü sorulan Mabel Matiz'den TYT yorumu: En az sizin kadar şaşırdım ve sevindim
Üniversite sınavında şarkısının sözü sorulan Mabel Matiz'den TYT yorumu: En az sizin kadar şaşırdım ve sevindim
Sokağa çıkma kısıtlamasında polis uygulamasına takılan bir kişi 'Hacıyım yalan söylemem' dedi
Sokağa çıkma kısıtlamasında polis uygulamasına takılan bir kişi "Hacıyım yalan söylemem" dedi
İbrahim Tatlıses, tehdit gerekçesiyle karakolluk olduğu oğluyla sarılıp barıştı
İbrahim Tatlıses, tehdit gerekçesiyle karakolluk olduğu oğluyla sarılıp barıştı
Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu
Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu
Kayınpederinin hediye ettiği 1 kovanla arıcılığa başladı şimdi 50 kovanı var
Kayınpederinin hediye ettiği 1 kovanla arıcılığa başladı şimdi 50 kovanı var
Kenan Doğulu, Beren Saat ile boşanacakları yönündeki iddialara cevap verdi
Kenan Doğulu, Beren Saat ile boşanacakları yönündeki iddialara cevap verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Oğuzhan Koç Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Sergen Yalçın Nihat Özdemir Emre Belözoğlu İbrahim Üzülmez Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza İzmir Türk Lirası Yeni Malatyaspor
Şu an buradasınız: Son Dakika: ÖSYM, YKS'de sorulan 4 soruyu sosyal medyaya sızdıran kişi hakkında soruşturma başlattı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.6.2020 22:24:57. #1.14#
title