Son Dakika | Osmaniye'deki orman yangınına müdahale ediliyor
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Son Dakika | Osmaniye'deki orman yangınına müdahale ediliyor

Son Dakika | Osmaniye'deki orman yangınına müdahale ediliyor
Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Osmaniye'de iki gün önce çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Osmaniye'de iki gün önce çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İki gün önce merkeze bağlı Kazmaca köyü Tülüce mevkisinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle Kadirli ilçesi Karatepe köyü Kilimli Mahallesi'ne kadar yayılan orman yangınına müdahale sürüyor.

Dün akşam havanın kararmasıyla ara verilen helikopterle müdahale, sabah saatlerinde de yoğun duman nedeniyle bir süre yapılamadı.

Bölgeyi kaplayan dumanın etkisini yitirmesiyle havadan müdahaleye tekrar başlandı.

Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kazmaca köyü Tülüce mevkisindeki ormanlık alanda 28 Temmuz'da yangın çıkmış, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın Kadirli ilçesi Karatepe köyüne kadar yayılmıştı. Yangın nedeniyle bölgedeki bazı evler tedbiren boşaltılmıştı.

Son Dakika | Osmaniye'deki orman yangınına müdahale ediliyor
Son Dakika | Osmaniye'deki orman yangınına müdahale ediliyor
Son Dakika | Osmaniye'deki orman yangınına müdahale ediliyor
Son Dakika | Osmaniye'deki orman yangınına müdahale ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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Osmaniye'de orman yangını
Osmaniye'de orman yangını
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