Son dakika! Osman Kavala ve Henri Jak Barkey'in darbe girişimi davası

Gelen son dakika haberlerine göre Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin açılan davada, firari sanık eski CIA Danışmanı Henri Jak Barkey ile "Anayasa'yı ihlal" ve "siyasi veya askeri casusluk" suçlarından yargılanan sanık Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin açılan davada, firari sanık eski CIA Danışmanı Henri Jak Barkey ile "Anayasa'yı ihlal" ve "siyasi veya askeri casusluk" suçlarından yargılanan sanık Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, tanıkların ve avukatların beyanları alındı.

Beyanların ardından görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına, Leyla Alaton'un tanık olarak çağrılmasına ve Barkey hakkındaki yakalama kararının devamına karar verilmesini talep etti.

Talebin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına ve Leyla Alaton'un tanık olarak çağrılmasına karar verdi.

Firari sanık Barkey hakkındaki yakalama kararının devamına hükmeden heyet, duruşmayı 5 Şubat 2021'e erteledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Enes Can