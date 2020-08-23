Son Dakika: Orman yangınında 50 hektar alan zarar gördü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Orman yangınında 50 hektar alan zarar gördü

Son dakika habere göre Ormanlık alandan yükselen dumanlar (Cep telefonu kaydı) Malatya'da çıkan orman yangınında 50 hektar alan zarar gördü MALATYA - Pütürge ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 50 hektar ormanlık alan zarar gördü.

23.08.2020 19:13 | Son Güncelleme: 23.08.2020 19:19

Ormanlık alandan yükselen dumanlar (Cep telefonu kaydı) Malatya'da çıkan orman yangınında 50 hektar alan zarar gördü

MALATYA - Pütürge ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 50 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Malatya Orman İşletme Müdür Vekili Cengiz Mamur, AA muhabirine, Pütürge ilçesindeki orman yangınının dün akşam saatlerinde meydana geldiğini söyledi.

Tepehan ve Yazıca mahalleleri arasında çıkan yangına ilk etapta arazöz ve iş makineleriyle müdahale edildiğini belirten Mamur, "Toplam 50 hektarlık ormanlık alan yangında zarar gördü. Bunun 45 hektarı meşelik, 5 hektar da çamlık alan. Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü ile Malatya Orman İşletme Müdürlüğü 50 personel, arazöz, ilk müdahale araçları ve iş makineleri ile yangına müdahale etti. Malatya Büyükşehir Belediyesinin iş makineleri ile itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yaklaşık 4 saatte yangın kontrol altına alındı." ifadelerini kullandı.

Mamur, soğutma çalışmalarının ise yaklaşık 12 saattir sürdüğünü bildirdi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: Orman yangınında 50 hektar alan zarar gördü

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Çankırı'da koronavirüs tedbirleri kapsamında düğünlere kısıtlama getirildi Güncel
Çankırı'da koronavirüs tedbirleri kapsamında düğünlere kısıtlama getirildi
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki fırsatçı gözaltına alındı 3. Sayfa
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki fırsatçı gözaltına alındı
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı Güncel
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu Ekonomi
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu Ekonomi
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu
Avustralya'da bir kişi, babasının 50 yıldır oynadığı rakamlarla piyango kazandı Ekonomi
Avustralya'da bir kişi, babasının 50 yıldır oynadığı rakamlarla piyango kazandı
Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti
Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Çakarlı aracıyla trafikte tartıştığı sürücüyü bıçaklayan saldırgan yakalandı
Çakarlı aracıyla trafikte tartıştığı sürücüyü bıçaklayan saldırgan yakalandı
Cinsel ilişkiye girdiği kadını baltayla öldüren zanlı: 400 lira fazla istediği için cinayeti işledim
Cinsel ilişkiye girdiği kadını baltayla öldüren zanlı: 400 lira fazla istediği için cinayeti işledim
Adana'daki orman yangınında kundaklama şüphesi
Adana'daki orman yangınında kundaklama şüphesi
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi
Araçtan atladığı öne sürülen annesi gözü önünde ölen Zeynep: Annemi tutumadım
Araçtan atladığı öne sürülen annesi gözü önünde ölen Zeynep: Annemi tutumadım
UEFA, Başakşehir-Kopenhag maçının geç başlaması nedeniyle Okan Buruk'a uyarı cezası verdi
UEFA, Başakşehir-Kopenhag maçının geç başlaması nedeniyle Okan Buruk'a uyarı cezası verdi
Babasını traktör kazasında kaybeden genç kız acı feryadı yürekleri dağladı
Babasını traktör kazasında kaybeden genç kız acı feryadı yürekleri dağladı
Son Dakika: Giresun'da meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 6'ya yükseldi
Son Dakika: Giresun'da meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 6'ya yükseldi
Motosiklete tutunan patenli iki genç kızın tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı
Motosiklete tutunan patenli iki genç kızın tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı
Bakanlar, sel felaketinde mahsur kalanlara kepçe ile ulaştı! O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
Bakanlar, sel felaketinde mahsur kalanlara kepçe ile ulaştı! O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Mağaza önündeki pantolonun çalınma anı kameralara yakalandı
Mağaza önündeki pantolonun çalınma anı kameralara yakalandı
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Efsane boksör Mike Tyson, Badou Jack ile birlikte namaz kıldı
Efsane boksör Mike Tyson, Badou Jack ile birlikte namaz kıldı
Freni boşalan tır, otoparka dalarak 5 aracı biçti! 1 kişi yaralandı
Freni boşalan tır, otoparka dalarak 5 aracı biçti! 1 kişi yaralandı
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
Polis baskınında paniğe kapılan adam, kaçmak isterken balkondan düşerek hayatını kaybetti
Polis baskınında paniğe kapılan adam, kaçmak isterken balkondan düşerek hayatını kaybetti
'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
"Çırpınırdı Karadeniz" şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
Kediye kıyma veren doktor eşini darbedip, evden kovdu
Kediye kıyma veren doktor eşini darbedip, evden kovdu
Son Dakika: Rusya ile Türkiye arasında S-400 sevkiyatına yönelik ikinci anlaşma imzalandı
Son Dakika: Rusya ile Türkiye arasında S-400 sevkiyatına yönelik ikinci anlaşma imzalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Ömer Çelik Hulusi Akar Donald Trump Fatih Dönmez
Magazin Murat Boz Sezen Aksu Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Ali Koç Can Bartu Fuat Çapa Erol Bulut Sergen Yalçın
Daha Fazla Sel Kaza Adana Dereli
Şu an buradasınız: Son Dakika: Orman yangınında 50 hektar alan zarar gördü - Malatya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.8.2020 19:48:05. #1.15#
title