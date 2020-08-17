Son dakika! ORDU İşçileri, ateşini ölçmeden fındık bahçesine sokmuyor
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Son dakika! ORDU İşçileri, ateşini ölçmeden fındık bahçesine sokmuyor

Son dakika haberine göre İşçileri, ateşini ölçmeden fındık bahçesine sokmuyorORDU'da fındık üreticisi Dursun Ali Çavuş (75), fındık toplamak için anlaştığı mevsimlik işçileri, koronavirüs tebdbirleri kapsamında, ateş ölçümü yaparak bahçeye girmelerine izin veriyor.

17.08.2020 09:10 | Son Güncelleme: 17.08.2020 09:17

İşçileri, ateşini ölçmeden fındık bahçesine sokmuyor

ORDU'da fındık üreticisi Dursun Ali Çavuş (75), fındık toplamak için anlaştığı mevsimlik işçileri, koronavirüs tebdbirleri kapsamında, ateş ölçümü yaparak bahçeye girmelerine izin veriyor. Hasat sırasında işçilere sosyal mesafe uyarısında da bulunan Çavuş, "Bu yıl önlem alarak bahçeye girdik. Açıklanan fiyattan da memnunuz" dedi.

Ordu'nun en önemli geçim kaynaklarından biri olan fındıkta hasat sürüyor. Bahçeye giren kimi üreticiler fındığı kendi imkanlarıyla toplarken, kimileri ise mevsimlik tarım işçisi tutuyor. Altınordu ilçesine bağlı Kovancı Mahallesi'nde fındık bahçesi bulunan Dursun Ali Çavuş da, fındık toplamak için 10 yerli mevsimlik işçiyle anlaştı. Koronovirüs nedeniyle önlemler alan Çavuş, bahçeye gelen işçilerin ateşini ölçüyor,hasatta da sosyal mesafe uyarısında bulunuyor. Babasına destek veren Yaşar Çavuş da, minibüslerle bahçeye gelen işçilerin ateşini ölçtükten sonra bahçeye girmelerine izin veriyor, mesai bitiminde de yine ateş ölçümü yapıyor.

'BU YIL ÖNLEM ALARAK BAHÇEYE GİRDİK'

Koronavirüs nedeniyle tedbir aldığını ifade eden bahçe sahibi Dursun Ali Çavuş, "İşçilerimiz, fındık toplamak için sabah erken saatlerde bahçe geliyor. Ben de virüse karşı önlem almak için tüm işçilerin ateşini ölçmeye karar verdim. Sabah işe başlamadan önce ve mesai bitiminde tüm işçilerin ateşini ölçüyorum. Bu yıl önlem alarak bahçeye girdik. Açıklanan fiyattan da memnunuz" dedi.

Önlemleri uyulması çağrısında bulunan Yaşar Çavuş, "Bahçeye geliş ve gidişlerde tüm işçilerimizin ateşini ölçüyoruz. Sosyal mesafeyi de koruyoruz. Bir kişide ateş çıksa tedbir amaçlı bahçe sahipleri de dahil bütün işçiler, karantinaya alınır. O zaman fındık dalda kalırö diye konuştu.

Mevsimlik işçilerden Gönül Bayrak, 'Bahçeye girmeden önce Dursun Ali Çavuş, hepimizin ateşini ölçüyor ve daha sonra bahçeye giriyoruz. Aslında güzel bir önlem. Bizler de kurallara uyuyoruz. Aracımıza binerken maskemizi takıyoruz ve mesafemizi koruyarak oturuyoruz" ifadelerini kullandı.

'ATEŞİMİZ ÖLÇÜLÜNCE KENDİMİZİ GÜVENDE HİSSEDİYORUZ'

Tüm tedbirleri alarak bahçeye geldiklerini ifade eden Yaşar Kılıç, 'Bahçe sahibi, hem sabah hem de akşam ateşimizi ölçüyor. Bizler de tüm kurallara uyuyoruz, maskemizi takıyoruz ve bahçede belli bir mesafede fındık topluyoruz. Ateşlerimiz ölçüldüğü zaman kendimizi daha güvende hissediyoruz. Fındık toplayan birine virüs bulaşsa tüm işçiler karantinaya alınır, bu nedenle dikkatli olmalıyızö şeklinde konuştu.

'KONUŞMAKTAN BİLE KORKUYORUZ'

Eskiden fındık toplarken daha neşeli olduklarını ifade eden Döndü Yaygın, "Şimdi birbirimize yaklaşmaktan ve konuşmaktan bile korkuyoruz. O nedenle sosyal mesafemizi koruyoruz. Yemek yerken herkes birbirinden uzak duruyor. Önceleri sular bahçede tek bardakla içilirdi, şimdi ise herkes kendi bardağını ya cebimizde ya da poşetinde taşıyor" diye konuştu.

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Son dakika! ORDU İşçileri, ateşini ölçmeden fındık bahçesine sokmuyor

Kaynak: DHA

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