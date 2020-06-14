Otel inşaatı çöktü, bir işçi hayatını kaybetti Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir otel inşaatında beton dökümü sırasında meydana gelen göçükte birçok işçi enkaz altında kalırken bir işçinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

Bingöl Karlıova'da meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremin ardından bir kötü haber de Ordu'dan geldi. Altınordu ilçesinde otel inşaatında meydana gelen göçük nedeniyle bir işçi hayatını kaybetti. BETON DÖKÜMÜ SIRASINDA GÖÇÜK MEYDANA GELDİ Ulubey yolu üzerinde bir otel inşaatında akşam saatlerinde beton dökümü sırasında göçük meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Göçük altından çıkartılan işçiler sağlık ekiplerince kentteki hastanelere götürüldü. BİR İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ Ekipler inşaat alanında bir işçinin cesedine ulaştı. Göçükten çıkarılan ceset, hastane morguna kaldırıldı. İşçinin isminin Raif Baş olduğu öğrenildi. Kaynak: İHA