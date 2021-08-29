Son dakika: Ordu'da ailesinden 3 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan 14 yaşındaki çocuk tutuklandı
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Son dakika: Ordu'da ailesinden 3 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan 14 yaşındaki çocuk tutuklandı

Son dakika: Ordu'da ailesinden 3 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan 14 yaşındaki çocuk tutuklandı
Anadolu Ajansı / Hayati Akçay - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Ordu'nun Korgan ilçesinde ailesinden 3 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan 14 yaşındaki çocuk tutuklandı.

Ordu'nun Korgan ilçesinde ailesinden 3 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan 14 yaşındaki çocuk tutuklandı.

İlçeye bağlı Tepe Mahallesi'nin Eğlence mevkisinde dün henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı annesi Rahime, ağabeyi Murat Y. ile anneannesi Cennet G'yi silahla öldüren, babası Cemalettin Y'yi ise yaralayan F.Y'nin (14), Korgan İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

İfadesi alındıktan sonra Korgan Adliyesine sevk edilen F.Y, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Son dakika: Ordu'da ailesinden 3 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan 14 yaşındaki çocuk tutuklandı
Son dakika: Ordu'da ailesinden 3 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan 14 yaşındaki çocuk tutuklandı
Son dakika: Ordu'da ailesinden 3 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan 14 yaşındaki çocuk tutuklandı
Son dakika: Ordu'da ailesinden 3 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan 14 yaşındaki çocuk tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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Son dakika: Ordu'da ailesinden 3 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan 14 yaşındaki çocuk tutuklandı - Haberler
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