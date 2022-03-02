Son Dakika: Okullarda yeni dönem! Sınıfların korona nedeniyle kapatılması uygulaması sona erdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika: Okullarda yeni dönem! Sınıfların korona nedeniyle kapatılması uygulaması sona erdi

Haberler.com, Servet Uzun - Sağlık
 - Güncelleme:

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından koronavirüsle mücadele kapsamında alınan bazı tedbirlerin kaldırılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Okullarda iki Kovid-19 vakası çıkması halinde sınıfların kapatılması şeklindeki uygulamaya artık gerek görülmemektedir." dedi.

Maskelerin kaldırılması gündemiyle toplanan Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulundu.

"SINIFLAR KAPATILMAYACAK"

Okulların açılmasından sonra koronavirüsün yayılmasını engellemek adına bir dizi tedbir kararı alınmıştı. Bilim Kurulu'nun ardından Bakan Koca, okullarla ilgili yeni kararı açıkladı. Bakan Koca, "Okullarda 2 vaka çıkması halinde sınıfın kapatılması şeklindeki uygulamaya gerek görülmemektedir. Pozitif çıkan öğrenci izole edilecek ve eğitim devam edecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısında alınan kararları 5 maddede açıkladı:

  • Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz.
  • Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse mesafe kuralına uyum gösteriliyorsa maske şart değil
  • Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşa girişte HES kodu kontrolü yapılmayacak..
  • Hastalık şüphesi olmayan kişilerde test istenmeyecek.
  • Okullarda 2 vaka çıkması halinde sınıfın kapatılması şeklindeki uygulamaya gerek görülmemektedir. Pozitif çıkan öğrenci izole edilecek ve eğitim devam edecek.

Servet Uzun
Servet Uzun
Haberler.com Haberler.com - Sağlık

Korona aşısı, Korona, Okul, Sağlık, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title