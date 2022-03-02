Son Dakika: Okullarda yeni dönem! Sınıfların korona nedeniyle kapatılması uygulaması sona erdi
Haberler.com, Servet Uzun - Sağlık
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından koronavirüsle mücadele kapsamında alınan bazı tedbirlerin kaldırılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Okullarda iki Kovid-19 vakası çıkması halinde sınıfların kapatılması şeklindeki uygulamaya artık gerek görülmemektedir." dedi.
Maskelerin kaldırılması gündemiyle toplanan Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulundu.
"SINIFLAR KAPATILMAYACAK"
Okulların açılmasından sonra koronavirüsün yayılmasını engellemek adına bir dizi tedbir kararı alınmıştı. Bilim Kurulu'nun ardından Bakan Koca, okullarla ilgili yeni kararı açıkladı. Bakan Koca, "Okullarda 2 vaka çıkması halinde sınıfın kapatılması şeklindeki uygulamaya gerek görülmemektedir. Pozitif çıkan öğrenci izole edilecek ve eğitim devam edecek." ifadelerini kullandı.
Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısında alınan kararları 5 maddede açıkladı:
- Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz.
- Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse mesafe kuralına uyum gösteriliyorsa maske şart değil
- Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşa girişte HES kodu kontrolü yapılmayacak..
- Hastalık şüphesi olmayan kişilerde test istenmeyecek.
- Okullarda 2 vaka çıkması halinde sınıfın kapatılması şeklindeki uygulamaya gerek görülmemektedir. Pozitif çıkan öğrenci izole edilecek ve eğitim devam edecek.