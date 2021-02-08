Son dakika! Ödemiş Bozdağ'da dere yatağına düşüp yaralanan 2 dağcıyı AFAD kurtardı (2)
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Son dakika! Ödemiş Bozdağ'da dere yatağına düşüp yaralanan 2 dağcıyı AFAD kurtardı (2)

08.02.2021 01:22 | Son Güncelleme: 08.02.2021 01:26
Son dakika! Ödemiş Bozdağ'da dere yatağına düşüp yaralanan 2 dağcıyı AFAD kurtardı (2)

Son dakika haberler: JANDARMA İLK DEFA HATU EKİPLERİNİ KULLANDIÖdemiş Bozdağ'daki kayak merkezi yakınlarında yürüyüşe çıkan 5 amatör dağcıdan Yavuz Alnıak (46) ve Rüştü Keyf (61), dün saat 14.

JANDARMA İLK DEFA HATU EKİPLERİNİ KULLANDI

Ödemiş Bozdağ'daki kayak merkezi yakınlarında yürüyüşe çıkan 5 amatör dağcıdan Yavuz Alnıak (46) ve Rüştü Keyf (61), dün saat 14.00 sıralarında Çavdar mevkisine geldiklerinde sarp ve karla kaplı arazide, yaklaşık 200 metre yükseklikten halk arasında 'Açöldüren' olarak bilinen dere yatağına düşerek yaralandı. Yaralı dağcılar, mahsur kaldıkları yerde telefonla jandarmayı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine, Aydın Jandarma Filo Komutanlığından bir adet genel maksat helikopteri, Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile AFAD ve UMKE ekiplerinin yanı sıra Türkiye'de ilk defa Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığından bir Jandarma Helikopterden Atma Toplama Uzmanı (HATU) sevk edildi. HATU ekiplerinin Türkiye'de ilk defa bu operasyonda kullanıldı. Bölgeye ulaşan ekipler, yaralı dağcılardan Yavuz Alnıak, amfibik araçla, hazır bekletilen ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olduğu bildirilen diğer dağcı Rüştü Keyf, AFAD ve jandarma ekiplerince sedyeye alındı. Ardından helikopterden sarkıtılan makaraya bağlanan sedye ile yanında bir jandarma personelinin refakatiyle helikoptere alındı. Keyf daha sonra, Ödemiş Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

ÖDEMİŞ(İZMİR), -


Son dakika! Ödemiş Bozdağ'da dere yatağına düşüp yaralanan 2 dağcıyı AFAD kurtardı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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