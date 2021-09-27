Numan Kurtulmuş'tan çevre kirliliği konusunda kararlı açıklama: 'Kimseye acımadan, kimsenin gözünün yaşına bakmadan, çevreyi kim tahrip ediyorsa her... - Haberler
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Numan Kurtulmuş'tan çevre kirliliği konusunda kararlı açıklama: "Kimseye acımadan, kimsenin gözünün yaşına bakmadan, çevreyi kim tahrip ediyorsa her...

İhlas Haber Ajansı / Gürcan Yılmaz - Haberler | Güncel

Numan Kurtulmuş'tan çevre kirliliği konusunda kararlı açıklama: "Kimseye acımadan, kimsenin gözünün yaşına bakmadan, çevreyi kim tahrip ediyorsa her türlü tedbiri alarak bu mücadeleyi vereceğiz" İzmit Körfezi üzerinde deniz kontrol uçağı ile havadan denetim turuna çıktıktan sonra çevre...

KOCAELİ (İHA) - Numan Kurtulmuş'tan çevre kirliliği konusunda kararlı açıklama: "Kimseye acımadan, kimsenin gözünün yaşına bakmadan, çevreyi kim tahrip ediyorsa her türlü tedbiri alarak bu mücadeleyi vereceğiz"

KOCAELİ - İzmit Körfezi üzerinde deniz kontrol uçağı ile havadan denetim turuna çıktıktan sonra çevre kirliliği konusunda açıklama yapan Ak Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, "Kimseye acımadan, kimsenin gözünün yaşına bakmadan, çevreyi kim tahrip ediyorsa her türlü tedbiri alarak bu mücadeleyi vereceğiz" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, İzmit Körfezi'nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen çevre koruma çalışmalarını yerinde inceledi. Deniz kontrol uçağı ile İzmit Körfezi üzerinde denetim tuna çıkan Kurtulmuş, yapılan çalışmalar hakkında uçakta kendisine eşlik eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'dan bilgiler aldı. Denetim uçuşunun ardından çevre kirliliği konusuna dikkat çeken Kurtulmuş, "Kimseye acımadan, kimsenin gözünün yaşına bakmadan, çevreyi kim tahrip ediyorsa her türlü tedbiri alarak bu mücadeleyi vereceğiz" dedi.

İzmit Körfezi'nde yapılan deniz denetim turu sonrasında Marmara Denizi'nde etkili olan deniz salyasına(müsilaj) değinen AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, "Müsilaj meselesi sadece bir sonuçtan ibarettir. Çevreye karşı insanoğlunun duyarsızlığı, hem nehirlerimizi hem göllerimizi, akarsularımızı, denizlerimizi, toprağımızı kirletmemizin ve umarsız bir şekilde çevreye zarar vermemizin bir sonucu olarak karşımıza devasa bir müsilaj sorunu çıktı. Tabi ki bu ülke sanayileşecek, gelişecek, tabi ki şehirleşecek buna kimsenin itirazı olamaz ama herkesin birinci derecede saygılı olması gereken şey çevredir. Çevreye saygı duymak insana saygı duymanın bir gereğidir. Tabiata saygı duymanın gereğidir" dedi.

"Kimsenin gözünün yaşına bakmadan"

Çevre koruması konusunda kimsenin gözünün yaşına bakılmaması gerektiğini dile getiren AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, "Bir kere daha havadan yaptığımız denetimde gördük ki, bizim bütün gücümüzle yaşadığımız çevreyi korumakla alakalı fevkalade titiz, hassas olmamız lazım. Bu sadece Türkiye'nin, Marmara'nın, yaşadığımız çevrenin meselesi değil. Bütün insanlığın ortak sorunudur. Bunun tedbirini alacak olan da insanoğludur. Hep beraber çalışacağız, bilimsel verileri ortaya koyarak, titizlikle, ilgili kurumlarımız, belediyelerimiz, bakanlıklarımız denetimlerini asla eksik etmeden, kimseye acımadan, kimsenin gözünün yaşına bakmadan, çevreyi kim tahrip ediyorsa her türlü tedbiri alarak bu mücadeleyi vereceğiz. Türkiye'yi daha yaşanabilir bir hale getirmek, yaşadığımız şehirleri daha yaşanabilir şehirler haline getirmek ve nihayetinde Dünya'yı çok daha temiz hale getireceğiz" diye konuştu.

Numan Kurtulmuş'tan çevre kirliliği konusunda kararlı açıklama: Kimseye acımadan, kimsenin gözünün yaşına bakmadan, çevreyi kim tahrip ediyorsa her...

Numan Kurtulmuş'tan çevre kirliliği konusunda kararlı açıklama: Kimseye acımadan, kimsenin gözünün yaşına bakmadan, çevreyi kim tahrip ediyorsa her...

Numan Kurtulmuş'tan çevre kirliliği konusunda kararlı açıklama: Kimseye acımadan, kimsenin gözünün yaşına bakmadan, çevreyi kim tahrip ediyorsa her...

Numan Kurtulmuş'tan çevre kirliliği konusunda kararlı açıklama: Kimseye acımadan, kimsenin gözünün yaşına bakmadan, çevreyi kim tahrip ediyorsa her...

Numan Kurtulmuş'tan çevre kirliliği konusunda kararlı açıklama:
İhlas Haber Ajansı / Gürcan Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Numan Kurtulmuş'tan çevre kirliliği konusunda kararlı açıklama: 'Kimseye acımadan, kimsenin gözünün yaşına bakmadan, çevreyi kim tahrip ediyorsa her... - Haberler
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