Nepal'in başkentinde artan Covid-19 vakaları kapanma kararı aldırdı

Nepal'in başkenti Katmandu'da korona virüs vakalarında yaşanan artış nedeniyle 1 haftalık tam kapanma uygulamasına geçiliyor.

Nepal'in başkenti Katmandu'da korona virüs vakalarında yaşanan artış nedeniyle 1 haftalık tam kapanma uygulamasına geçiliyor.

Nepal'de yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarının artması hükümeti yeni tedbirler almaya iterken, ülkenin başkenti Katmandu'da tam kapanma kararı alındı. Yetkililer, bugün itibariyle başlayan kapanmanın 1 hafta boyunca uygulanacağını belirterek, vaka sayılarındaki artışa bağlı olarak en az 1 hafta daha uzatılabileceğini açıkladı. Yeni kısıtlamalar, Katmandu'nun en az 15 bölgesinde uygulanacak. Tedbirlere uymayan ve maske takmayanların 1 aya kadar hapis cezasına çarptırılabileceği ve 500 rupiye (4.20 dolar) kadar para cezası alabileceği belirtildi.

Nepal'de dün itibariyle 4 bin 774 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 312 bin 699'a ulaştı. Son 24 saatte 17 kişinin hayatını kaybettiği ülkede Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı da 3 bin 211 oldu.

EVEREST DAĞI'NDA DA VAKA TESPİT EDİLDİ

Geçtiğimiz günlerde dünyanın en yüksek dağı olan Everest'e tırmanan Norveçli dağcı Erlend Ness'de korona virüs tespit edilmişti. Everest Dağı kampında test uygulanan Ness, sonucun pozitif çıkmasının ardından helikopterle Katmandu'ya götürülerek, hastanede tedavi altına alınmıştı. Ness'in kaldığı kamptaki diğer yüzlerce dağcı ve rehberin de korona virüse yakalanmış olabileceği şüphesiyle kampta kalan herkese toplu test yapılması istenmişti.

Öte yandan Nepal Turizm Bakanlığına göre, bu bahar sezonunda toplam 408 dağcı Everest Dağı'na tırmanma izni aldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı