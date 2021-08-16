Son dakika... Nehirde yüzen yaşlı adam polisi alarma geçirdi
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Son dakika... Nehirde yüzen yaşlı adam polisi alarma geçirdi

Son dakika... Nehirde yüzen yaşlı adam polisi alarma geçirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Adana'da nehirde yüzen yaşlı bir adam, polisin uyarısına rağmen nehirden çıkmayıp daha tehlikeli yere gidince sualtı polisi gelerek adamı çıkardı.

Adana'da nehirde yüzen yaşlı bir adam, polisin uyarısına rağmen nehirden çıkmayıp daha tehlikeli yere gidince sualtı polisi gelerek adamı çıkardı.

Seyhan Nehri kıyısında devriye gezen polis ekipleri, nehir içerisinde yaşlı bir şahsın yüzdüğünü görünce harekete geçti. Polisin ikazlarına aldırış etmeyen Mehmet Keser, nehrin akıntılı olan kısmına yüzmeye başladı. Suya girdiği yerden tam tersi istikamete yüzen adamın boğulma tehlikesi geçirmemesi için ekipler, durumu sualtı arama kurtarma ekibine iletti. Olay yerine gelen sualtı polisleri, nehre girerek yaşlı adamı çıkartmak istedi. Polislerin uyarılarını dikkate almayan yaşlı adam, yüzmeye devam etti. Dalgıç polisler, ikna ettiği yaşlı adamın çevresinde güvenlik önlemi alarak sudan çıkarttı.

Sudan çıktıktan sonra polislerin kimliğini sorması üzerine sinirlenen yaşlı adam, ekiplere aldırış etmeden bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Genel Bilgi Taraması (GBT) için karakol ekiplerini bekleyen dalgıç polisler, yaşlı adamın kaçmaması için takip etti. Polislerin kendisini takip etmesinden de rahatsız olan yaşlı adam, karakol ekibinin gelmesi ile sakinleştirildi. Üzerinde kimliği bulunmayan yaşlı adamın kimlik numarası ile yapılan sorgusunda herhangi bir suç kaydı bulunmadı. Nehre girmemesi konusunda uyarılan adam bir süre sonra gözden kayboldu. - ADANA

Son dakika... Nehirde yüzen yaşlı adam polisi alarma geçirdi
Son dakika... Nehirde yüzen yaşlı adam polisi alarma geçirdi
Son dakika... Nehirde yüzen yaşlı adam polisi alarma geçirdi
Son dakika... Nehirde yüzen yaşlı adam polisi alarma geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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