Son Dakika! Mutasyonlu koronavirüs görülen Brezilya ile uçuşlar geçici olarak durduruldu
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Son Dakika! Mutasyonlu koronavirüs görülen Brezilya ile uçuşlar geçici olarak durduruldu

22.01.2021 19:50 | Son Güncelleme: 22.01.2021 20:06

Son dakika! Mutasyonlu koronavirüs nedeniyle daha önce İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika ile uçuşlar geçici olarak durdurulmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamayla, artan vakalardan sonra Brezilya ile de uçuşların geçici olarak durdurulduğunu söyledi.

İngiltere'de ortaya çıkan ve tüm dünyada tedirginlik yaratan mutasyonlu koronavirüs nedeniyle İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika ile durdurulan uçuşlara bir ülke daha eklendi.

BREZİLYA'DA MUTASYONLU KORONAVİRÜS ARTIŞ GÖSTERDİ

Koronavirüsün en çok etkilendiği ülkelerden biri olan Brezilya'da da mutasyonlu koronavirüs vakaları artış gösterirken, Türkiye bu duruma karşı tedbir aldı.

"BREZİLYA DA EKLENMİŞTİR"

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mutasyon sebebi ile İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştı. Bu ülkelere bugün itibariyle artan mutasyonlu virüs kaynaklı vakalar sebebiyle Brezilya da eklenmiştir" dedi.

Son Dakika! Mutasyonlu koronavirüs görülen Brezilya ile uçuşlar geçici olarak durduruldu
Son Dakika! Mutasyonlu koronavirüs görülen Brezilya ile uçuşlar geçici olarak durduruldu
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