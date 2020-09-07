Son Dakika: Muş'un Korkut ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Son Dakika: Muş'un Korkut ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika: Muş'un Korkut ilçesinde saat 11.47'de merkez üssü Muş Korkut olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerden de hissedildi.

07.09.2020 12:02 | Son Güncelleme: 07.09.2020 12:31

AFAD, saat 11.47'de merkez üssü Muş Korkut olan 4.1 büyüklüğünde, yerin 9,6 km derinliğinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, çevre illerde de hissedildi.

ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 11.47'de kaydedildi. Yerin 9 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, Muş'un Korkut ilçesinde meydana geldi. Sosyal medyada da birçok kullanıcı depremin Van, Bitlis ve Muş illeri ve çevresinde hissedildiğini yazdı.

OLUMSUZ BİR İHBAR GELMEDİ

AFAD, Twitter'dan deprem bölgesinden olumsuz bir ihbar alınmadığını şu ifadelerle duyurdu: "Geçmiş olsun Muş. Korkut ilçesinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. "

Son Dakika: Muş'un Korkut ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünün 3.9 olduğunu ve merkez üssünün Muş (Sarmaşık-Korkut) olduğunu açıkladı. Bugün saat 11:23'te de merkez üssü Van olan, 2.9 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

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Son Dakika: Muş'un Korkut ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Haber Yorumları (8)
MEKANCİ: Yakindir zaten bi buyuk deprem gelir
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BÜŞRA: Yıkıcı Sarsıntılar da yıkıcı kasırgalar, tsunamiler, seller gibi Allahın intikam alma yöntemlerinden bazılarıdır. Şurası muhakkak ki kutsal yazılar bizlere yaratıcımız olan Allahın İntikam Alan, İntikam Alıcı bir rab olduğunu tebliğ etmektedir. Kendilerini mümin zanneden münafıklar Allah intikam almaz diyerek Kutsal Yazıları bilmediklerini onun yerine kendilerince hayal ettikleri bir tasavvura Allah ismini verdiklerini ortaya koyuyorlar. Allah kendisi hakkında yanılanlardan da intikam alır.
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PİSİKOLOĞ: daha bir çok ayat var bu tür kunular üzerine olan uyarılarda Duhan Suresi, 16. ayet: Büyük bir şiddetle yakalayacağımız gün, elbette Biz intikam alacağız.
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