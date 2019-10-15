Son Dakika: Münbiç'te 1 askerimiz şehit düştü, 8 askerimiz de yaralandı

15.10.2019 13:22

Münbiç'te teröristler tarafından yapılan havan ve topçu ateşli saldırıda 1 asker şehit düştü, 8 asker de yaralandı. Karşılık verilen saldırıda 15 teröristin de öldürüldüğü duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, "15 Ekim 2019 tarihinde Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan havan ve topçu ateşi neticesinde 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 8 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

15 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Açıklamada, ateş açılan bölgedeki hedeflerin tespit edildiği bildirilerek, "Bölgede hedefler anında karşılık verilmiş ve en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği değerlendirilmiştir" denildi.

MARDİNDE DE İKİ SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sivillere yönelik yaptığı havan mermili saldırılarda da 2 sivil hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.