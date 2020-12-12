Son dakika... Mühürlü mekanda doğum günü partisine katılanlar gizli kapıdan girmişler

Son dakika gündem haberine göre KORONAVİRÜS vakalarının arttığı Adana'da, daha önce tedbirlere uymadığı gerekçesiyle mühürlenen bir eğlence mekanına düzenlenen baskından görüntüler ortaya çıktı.

KORONAVİRÜS vakalarının arttığı Adana'da, daha önce tedbirlere uymadığı gerekçesiyle mühürlenen bir eğlence mekanına düzenlenen baskından görüntüler ortaya çıktı. Dışarıdan kapalı görülen mekana, gizli bir giriş kapısı yapılıp, saksı çiçeklerinin arasından geçilerek içeri girdikleri ortaya çıkan 3'ü kadın 37 kişiye idari para cezası kesildi. Mekanda, doğum günü partisi için masa ve duvarın süslendiği görüldü.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine Seyhan ilçesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'ndaki bir eğlence mekanına baskın düzenledi. Dışarıdan kapalı görünün eğlence mekanında, saksı çiçeklerinin arasından gizli bir kapıdan giriş yapıldığını tespit eden polis ekipleri, mekana girdi. Doğum günü partisi hazırlığı yapıldığı ve kutlamalara başlandığı tespit edilen mekanda, 3'ü kadın, 37 kişinin olduğu saptandı.

YERLERİNDEN KALKMADILARDoğum günü partisiyle birlikte masalarda okey oynayıp, nargile içenlerden bazıları, içeri giren polis ekiplerini görünce yerinden dahi kalkmadı. Polis ekipleri, tek tek Genel Bilgi Taraması (GBT) yaparak, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri için idari para cezası kesti. Doğum günü kutlaması yapan grubun ise masayı süsleyerek sosyal mesafe kurallarına uymamaları dikkat çekti.EĞLENCE MEKANI 1 AY ÖNCE MÜHÜRLENMİŞ

Öte yandan polis ekipleri 11 Aralık günü yine aynı eğlence mekanını, müşteri alındığı ihbarı üzerine operasyon düzenleyip mühürlendiği belirlendi. Eğlence mekanının iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı iptal edilerek mühürlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf KANTARLI