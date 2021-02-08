Son Dakika! Muharrem İnce'nin e-Devlet üzerinden yaptığı CHP'den istifa başvurusu onaylandı
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Son Dakika! Muharrem İnce'nin e-Devlet üzerinden yaptığı CHP'den istifa başvurusu onaylandı

08.02.2021 16:19 | Son Güncelleme: 08.02.2021 16:30
Son Dakika! Muharrem İnce'nin e-Devlet üzerinden yaptığı CHP'den istifa başvurusu onaylandı

Son dakika! Bugün bir basın toplantısı düzenleyerek CHP ile yollarını ayıracağını açıklayan Muharrem İnce, e-Devlet üzerinden istifa edeceğini söylemişti. İnce'nin istifa başvurusu CHP tarafından onaylandı.

Geçtiğimiz günlerde CHP'li vekiller Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel'in istifasının ardından açıklama yapan İnce, bu milletvekilleriyle bağlantıda olduğunu ve kendisinin de istifa edeceğini duyurmuştu. İnce, bugün Ankara'daki ofisinin önünde bir basın toplantısı düzenleyerek konuya ilişkin görüşlerini açıkladı.

Konuşmasında "istifa" kelimesi yerine "Yolumu ayırıyorum" sözünü kullanan Muharrem İnce, muhabirlerin istifasını sorması üzerine, "Bugün içerisinde e-Devlet üzerinden istifamı vereceğim. 42 yıllık emeğim var, gerekçelerimi de açıklayacağım." demişti. İnce'nin istifa başvurusunu yaptığı ve parti tarafından onaylandığı öğrenildi.

"CHP BİR TABELADAN İBARET"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştiren Muharrem İnce, basın toplantısında şunları söylemişti: "Bu iktidardan da bu muhalefetten de ülkeye hayır gelmez. Atatürk'ün emaneti kalmadı, CHP bir tabeladan ibaret sadece. Atatürk'ün kurduğu CHP, ilkelerinden köklerinden uzaklaşmıştır. Bugün bir yol ayrımında olduğumu biliyorum. 42 yıl içinde her kademede görev yaptım. Hala Atatürkçüyüm, hala Cumhuriyetçiyim.

"YOLUMU AYIRIYORUM"

Kendi partisinin evlatlarını kucaklayamayanlar, milleti kucaklayamaz. Özgüveni olmayan, iddiası olmayan tek ana muhalefet partisi CHP'dir. CHP, Atatürk'ün kurduğu ideolojiden uzaklaşmıştır. Cefasını çekenler başka sefasını çekenler başka. Kimlerle yolumu ayırıyorum: ABD'den demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum. Mustafa Kemal deyip Atatürk diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum. Grup Başkanvekilliği seçimini bile kaldırıp atama getiren bu arkadaşlarla yolumu ayırıyorum. CHP aday yapmayınca gidip başka partiden aday olup sonra CHP'de yönetici olanlarla yolumu ayırıyorum. FETÖ'cüleri Sorosçuları koruyanlarla yolumu ayırıyorum. Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım etti diyenlerle yolumu ayırıyorum. Bu yönetimin değersizleştirdiği ilkeleri yaşatmak için bu arkadaşlardan ayrılıyorum.

"İSTİFA EDEN 3 VEKİL MEMLEKET HAREKETİ'NE KATILDI"

CHP'den istifa eden üç milletvekili arkadaşımız Memleket Hareketi'ne katılmışlardır. Partimiz kurulunca, TBMM'de İYİ Parti'den sonra en çok vekili olan grup olacağız. Yeni bir yola çıkıyoruz. Hedefimiz 50+1. Üçüncü bir seçenek, özgüveni yüksek Türkiye'ye 50+1'i getirecek olan 83 milyona girin koluma diyorum."

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