Son dakika: Muğla'da otizmli çocukların "mavi balon" dilekleri gerçek oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Muğla'da otizmli çocukların "mavi balon" dilekleri gerçek oldu

Son dakika: Muğla'da otizmli çocukların 'mavi balon' dilekleri gerçek oldu
Anadolu Ajansı / Osman Akça - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Muğla'da düzenlenen etkinlikte, otizmli çocukların dileklerinin yazılı olduğu mavi balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Muğla'da düzenlenen etkinlikte, otizmli çocukların dileklerinin yazılı olduğu mavi balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Menteşe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü girişimiyle, "Benim Yuvam Gönüllüleri"nce temin edilen bisiklet, bilgisayar oyunu, gitar, uzaktan kumandalı araba gibi hediyeler, ilçede yaşayan 50 otizmli çocuğa ulaştırıldı.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü yetkilileriyle Yerkesik, Emirbeyazıt, Karşıyaka, Karamehmet, Muslihittin ve Orta mahallelerdeki aileleri ziyaret ederek, sorunlarını dinledi, sohbet etti.

Emirbeyazıt Mahallesi'nde bir çocuğu ziyaret eden Gökcan, burada gazetecilere, otizmli bireylerin daha önce tuttukları dilekleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Menteşe'de yaşayan 50 çocuğun dileğini yerine getirdiklerini anlatan Gökcan, "Bugün de 8 çocuğumuza hediyelerini verdik." dedi.

Ziyaretlere, AK Parti Menteşe İlçe Başkanı Eray Çiçek, Menteşe Sosyal Hizmet merkezi Müdürü Emine Ebru Bozçelik, Türkiye Beyazay Derneği Muğla Şube Başkanı Pınar Boyacı da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Akça

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Abdullah Gül Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Jennifer Lopez Nur Fettahoğlu Tuba Büyüküstün
Spor Mesut Özil Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: Muğla'da otizmli çocukların "mavi balon" dilekleri gerçek oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.05.2021 17:25:11. #1.11#

title