Son dakika: Muğla'da otizmli çocukların "mavi balon" dilekleri gerçek oldu

Son dakika gündem haberi: Muğla'da düzenlenen etkinlikte, otizmli çocukların dileklerinin yazılı olduğu mavi balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Muğla'da düzenlenen etkinlikte, otizmli çocukların dileklerinin yazılı olduğu mavi balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Menteşe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü girişimiyle, "Benim Yuvam Gönüllüleri"nce temin edilen bisiklet, bilgisayar oyunu, gitar, uzaktan kumandalı araba gibi hediyeler, ilçede yaşayan 50 otizmli çocuğa ulaştırıldı.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü yetkilileriyle Yerkesik, Emirbeyazıt, Karşıyaka, Karamehmet, Muslihittin ve Orta mahallelerdeki aileleri ziyaret ederek, sorunlarını dinledi, sohbet etti.

Emirbeyazıt Mahallesi'nde bir çocuğu ziyaret eden Gökcan, burada gazetecilere, otizmli bireylerin daha önce tuttukları dilekleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Menteşe'de yaşayan 50 çocuğun dileğini yerine getirdiklerini anlatan Gökcan, "Bugün de 8 çocuğumuza hediyelerini verdik." dedi.

Ziyaretlere, AK Parti Menteşe İlçe Başkanı Eray Çiçek, Menteşe Sosyal Hizmet merkezi Müdürü Emine Ebru Bozçelik, Türkiye Beyazay Derneği Muğla Şube Başkanı Pınar Boyacı da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Akça