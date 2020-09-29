Boşanma aşamasında olduğu karısını öldürüp aynı tüfekle intihar etti
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Boşanma aşamasında olduğu karısını öldürüp aynı tüfekle intihar etti

29.09.2020 14:59 | Son Güncelleme: 29.09.2020 15:31

Muğla'da uzaklaştırma kararı bulunan koca, boşanma aşamasında olduğu karısını pompalı tüfekle öldürdü. Öfkeli adam daha sonra aynı pompalı tüfekle intihar etti.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu karısını pompalı tüfekle öldüren koca, daha sonra aynı silahla intihar etti.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Hüseyin D. (42), boşanma aşamasında olduğu eşi Meltem D'nin (40) Karaçalı Mahallesi'ndeki evine geldi. Uzaklaştırma kararı bulunan Hüseyin D, tartıştıkları eşine yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş açtı. Meltem D, olay yerinde hayatını kaybetti.

EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Hüseyin D, daha sonra aynı tüfekle yaşamına son verdi. Silah seslerini duyan komşuların haber vermesi üzerine gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenazeler, Dalaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Boşanma aşamasında olduğu karısını öldürüp aynı tüfekle intihar etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Kundakçı

Haber Yorumları (13)
A: Mahkemeye taşımadan evde konuşularak orta yol bulunmalı yazık olmuş
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YAZIK: ALLAH kadınların şerrinden korusun ufak bi tartışmada bile evden uzaklaştırırım diye tedit eder oldular peki erkeğin hakkı nerede yazık değilmi bu düşülen durumlar . . . . .
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URFALI: İstanbul sözleşmesi diye bir şey var aile yıkan sözleşme. Aileye fitne sokan sözleşme
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