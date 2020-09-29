Boşanma aşamasında olduğu karısını öldürüp aynı tüfekle intihar etti

Muğla'da uzaklaştırma kararı bulunan koca, boşanma aşamasında olduğu karısını pompalı tüfekle öldürdü. Öfkeli adam daha sonra aynı pompalı tüfekle intihar etti.