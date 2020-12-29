Son Dakika: Moda dünyasının duayen ismi Pierre Cardin, hayatını kaybetti
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Son Dakika: Moda dünyasının duayen ismi Pierre Cardin, hayatını kaybetti

29.12.2020 15:09 | Son Güncelleme: 29.12.2020 16:15

Son dakika: Moda dünyasının duayen isimlerinin başında gelen Pierre Cardin, 98 yaşında hayatını kaybetti.

Moda dünyasının duayen isimlerinin başında gelen Pierre Cardin, 98 yaşında hayatını kaybetti. Fransız moda devi Pierre Cardin'in ölümünü açıklayan ailesi, acı haber hakkında detaylı bir açıklama yapmadı.

PIERRE CARDIN KİMDİR?

Pierre Cardin, 2 Temmuz 1922 tarihinde İtalya'nın San Biagio di Callalta şehrinde doğdu. 12 yaşındayken ailesi Fransa'ya taşındı. 14 yaşındayken Saint-Etienne şehrinde ünlü bir terzinin yanında çıraklık yapmaya başladı ve Paris'de mimarlık okudu. Özellikle 1960'lı yıllarda 'Space Age' adı altında yaptığı avant-garde ve fütüristik moda tasarımları ile tanındı. 1939 Yılında Fransa'da Vichy'de kadın kıyafetleri tasarlamaya başladı.

2. Dünya savaşı süresince Kızılhaç'ta gönüllü olarak çalıştı. 1944 yılında Paris'e yerleşti ve 1944 yılında La Paix'deki modaevinde işe başladı. Zamanın tartışmasız en büyük Fransız modaevi olan Dior'un baş terzisi olmasını sağlayacak mesleki bilgi ve deneyimi orada edindi.

1950 YILINDA İLK SALONUNU KURDU

1945 yılından sonra dünyanın en ünlü tasarımcıları ile çalışmaya başladı. Sırası ile Madame Paquin, Jean Cocteau, Christian Bernard ve 1947- 1950 yılları arasında Christian Dior ile çalışan Pierre Cardin, 1950 yılında kendi salonunu kurdu. 1953 yılında Maison De Couture'u açtı. 1954 yılında ilk kadın koleksiyonlarının sergilendiği mağaza olan "EVE" yani "Havva" adında ki mağazasını açtı. 1957 yılında da "ADAM" yani "Adem" adında ki ilk erkek mağazasını açtı.

1959 yılındaki Japonya seyahatinin ardından ilk hazır giyim koleksiyonunu ortaya çıkardı. 1963'te dar, vücudu saran giysi türü taytın dünyaya yaygınlaşmasında rol oynadı. 1966 yılında ilk çocuk koleksiyonunu dünyaya sundu ve ABD'de en çok satan markalar arasında yer aldı.

Son Dakika: Moda dünyasının duayen ismi Pierre Cardin, hayatını kaybetti

ÜNLÜ İSİMLERE ÖZGÜN TASARIMLAR HAZIRLADI

1971'de Paris'te "Espace Cardin" mağazasını hizmete sokan Cardin, Beatles grubu, heykeltraşlar, oyuncular gibi birçok sanatçı topluluğuna, özgün tasarımlar sundu. 1980 yılında New York' ta 'Metropolitan Saat Müzesi'nde Retrospestive sergisini açarak 30 yıllık çalışmalarını sergiledi. Geometrik Çizgiler Ve Plastik Hacimler Kullanarak Moda Dünyasının Kelime Haznesini Geliştiren Modacı, 1981 Yılında Paris'te Maxim Restaurant'ı satın Aldı.

Çin Halk Cumhuriyeti'nden Macaristan'a, İngiltere'den Sovyetler Birliği'ne kadar dünyanın birçok yerine adı ve çalışmaları yayılan Cardin, sadece giyimle sınırlı kalmayıp, mücevher, parfüm, restoran zinciri, kırtasiye gibi alanlarda da moda yaratmayı sürdürdü. 1985 Yılında Fransız Moda Endüstrisi'nden 'Moda Oscar Ödülü'nü Alan Cardin, 1987'de Moskova'da 10 bin metrekarelik alanda bir mağaza açtı.

Son Dakika: Moda dünyasının duayen ismi Pierre Cardin, hayatını kaybetti

EN ÇOK KABUL GÖREN TİCARİ MARKAYI OLUŞTURDU

1980 ve 1990 Yılları sırasında Pierre Cardin butikleri Sofya, Paris, Londra, Pekin, Budapeşte'de açıldı. Moda dünyasının öncüsü haline gelen Pierre Cardin, kendisinden önce hiçbir modacının cesaret edemediği konulara girerek kendini kanıtladı, uniseks kavramını yerleşikleştirdi. Pierre Cardin, 60'lı yıllardan günümüze tam 140 ülkede 900 farklı ürün lisansıyla en çok kabul gören ticari markayı oluşturmayı başardı.

1990 yılında 'Geçmiş/Bugün/Gelecek' isimli kitabını yazan Pierre Cardin, 1991 yılında UNESCO kültür elçiliğine seçildi. UNESCO yararına satmak için "Mücevher ve Çernobil Madalyası" tasarladı. Fransız Güzel Sanatlar Akademisi'ne kabul edilen ve ölümsüzlüğü temsil eden kral tacını tasarlayan ilk modacı olan Pierre Cardin'i Milano'daki Franco Sazzani's Gallery, 2004'te pop modasının trendsetter'ı seçti.

Son Dakika: Moda dünyasının duayen ismi Pierre Cardin, hayatını kaybetti

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Haber Yorumları (3)
CİMBOMLU: Bize ne geberip gitmis.
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
HEYKEL: Ama öldü.....
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ENİS: PARALARIMIZI YİYEN BİTİREN ADAM. SEVGİLİLERİMİZE PARFÜM, SAAT, KIYAFET HEDİYE EDELİM DERKEN CÜZDANIMIZI(O BİLE SENİN MARKANDAN) SEN YEDİN BİTİRDİN. ÇOK ŞÜKÜR SENDEN KURTULDUK.
Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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