Son Dakika! MİT tırları davasında firari sanık Can Dündar'ın mallarına el konuldu
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Son Dakika! MİT tırları davasında firari sanık Can Dündar'ın mallarına el konuldu

07.10.2020 13:57 | Son Güncelleme: 07.10.2020 15:01

Son dakika! Yaptığı haber nedeniyle hakkında başlatılan dava sonrası Almanya'ya firar eden Can Dündar ile ilgili karar verildi. Mahkeme heyetinin kararına göre, Dündar kaçak sayıldı ve mal varlıklarına el konuldu.

Firari gazeteci Can Dündar, 29 Mayıs 2015 günü "İşte Erdoğan'ın yok dediği silahlar" başlığıyla bir haber yayımlamış ve haberde, Milli İstihbarat Teşkilatı'na ait tırlarla Suriye'deki gruplara silah ve cihatçı sevk edildiğini iddia etmişti. Hakkında açılan soruşturma sonrası Almanya'ya firar eden Can Dündar, kendisine verilen 15 günlük süre içerisinde ülkeye geri dönmedi.

Can Dündar, MİT tırları davasında yargılandığı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri temin etmek ve açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Temyiz edilen davada Yargıtay, Can Dündar hakkında 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası öngören "Gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme" suçundan hüküm kurulması gerektiğine karar vermişti.

15 GÜN SÜRE VERİLDİ

Görülen davada, Dündar'ın ikametgah adresine gazete ilanı asılarak, "15 gün içerisinde gelmezse kaçak sayılma kararı verileceği ve CMK'nin 248. maddesi gereğince üzerine kayıtlı taşınır, taşınmaz ve banka mevduat hesapları ile üçüncü kişilerdeki alacak hesaplarına ilişkin el koyma kararı verileceği ihtarının yapılmasına" karar verdi.

Dündar'a verilen sürenin dolmasının ardından , İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, MİT tırlarının durdurulması davasında Can Dündar'ın kaçak sayılmasına ve kendisine ait gayrimenkullere el konulmasına karar verdi.

VİLLASI İÇİN YIKIM KARARI VERİLMİŞTİ

Bu kapsamda Dündar'ın, Ankara, İstanbul ve Muğla'da bulunan taşınmazlarına el konuldu. Dündar'a ait Muğla'da bulunan villası için daha önce de kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilmişti.

Son Dakika! MİT tırları davasında firari sanık Can Dündar'ın mallarına el konuldu

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