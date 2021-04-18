Son dakika haber | - Mısır'da tren raydan çıktı: 8 ölü, 97 yaralı
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Son dakika haber | - Mısır'da tren raydan çıktı: 8 ölü, 97 yaralı

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED RABAH - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: - Mısır'da tren raydan çıktı: 8 ölü, 97 yaralı Mısır'ın Kalyubiye kentinde bir trenin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybederken, 97 kişi de yaralandı.

- Mısır'da tren raydan çıktı: 8 ölü, 97 yaralı

KAHİRE - Mısır'ın Kalyubiye kentinde bir trenin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybederken, 97 kişi de yaralandı.

Mısır'ın Kalyubiye kentinde seyir halindeki yolcu treni raydan çıkarak yan yattı. Yerel basın, feci kazada ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, en az 97 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Mısır Sağlık Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Dr. Khaled Mücahid yaptığı açıklamada, "Kazanın ardından olay yerine 58 ambulans gönderildi. Arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hastanelerde gerekli tıbbi bakımı verebilmek için Kalyubiye'deki tüm hastanelerde alarm seviyesi en üst düzeye çıkarıldı" ifadelerini kullandı.

Trenin Kahire'den El Mansoura'ya giderken Kalyubiye'de raydan çıktığı belirtildi.

Son dakika haber | - Mısır'da tren raydan çıktı: 8 ölü, 97 yaralı
Son dakika haber | - Mısır'da tren raydan çıktı: 8 ölü, 97 yaralı
Son dakika haber | - Mısır'da tren raydan çıktı: 8 ölü, 97 yaralı
Son dakika haber | - Mısır'da tren raydan çıktı: 8 ölü, 97 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED RABAH

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