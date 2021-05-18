Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı, PKK'nın Suriye sorumlusunun vurulma anı görüntülerini paylaştı
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Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı, PKK'nın Suriye sorumlusunun vurulma anı görüntülerini paylaştı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada terör örgütü PKK'nın Suriye sorumlusu Sofi Nurettin kod adlı Halef El Muhammed'in öldürüldüğünü açıklamıştı. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından operasyona ilişkin görüntüleri paylaştı. Güvenlik kaynakları, Murat Karayılan'ın akıl hocası Sofi Nurettin'in, bugüne kadar örgütün askeri kanadında etkisiz hale getirilen en üst düzeydeki terörist olduğunu belirtti.

Dün yapılan Kabine toplantısının ardından millete sesleniş konuşması yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütlerini bir daha Türkiye'de eylem yapamayacak hale getirmek için sürdürdükleri operasyonlarla hainlerin inlerini başlarına geçirdiklerini söylemişti.

"MİT UZUN SÜREDİR ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORDU"

Pençe-Kartal Operasyonu'nda şehit olan Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dileyen Erdoğan, bu vesileyle müjdeli bir haberi paylaşmak istediğini belirterek, "Milli İstihbarat Başkanlığımızın uzun süredir yürüttüğü çalışmalar neticesinde yerini belirlediği PKK'nın Suriye genel sorumlusu 'Sofi Nurettin' kod isimli Halef El Muhammed, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirilmiştir" ifadesini kullanmıştı.

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı, PKK'nın Suriye sorumlusunun vurulma anı görüntülerini paylaştı

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI OPERASYONUN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamanın ardından bugün Milli Savunma Bakanlığı da PKK'nın Suriye genel sorumlusu Sofi Nurettin'in vurulma anına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

"TSK VE MİT'İN KOORDİNELİ OPERASYONUYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladıkları gibi terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG'nin sözde üst düzey sorumlusu Sofi Nurettin kod adlı terörist, Irak'ın kuzeyinde saklandığı delikte TSK ve MİT'in koordineli operasyonuyla etkisiz hâle getirildi.

INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan, 2015-2020 yılları arasında PKK/KCK-PYD/YPG'nin Suriye Genel Sorumlusu olan Sofi Nurettin kod adlı teröristin Irak'ın kuzeyine geçmesi; YPG/PYD'nin PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

"HİÇBİR TERÖRİST HESAP VERMEKTEN KAÇAMAYACAKTIR"

Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin üst düzey sorumlusunu sınır ötesinde başarılı bir operasyonla etkisiz hale getiren TSK ve MİT'in isimsiz kahramanlarını kutluyoruz. Ülkemizi ve asil milletimizi hedef alan hiçbir terör örgütü ve hiçbir terörist hesap vermekten kaçamayacaktır!" ifadeleri yer aldı.

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı, PKK'nın Suriye sorumlusunun vurulma anı görüntülerini paylaştı
Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı, PKK'nın Suriye sorumlusunun vurulma anı görüntülerini paylaştı

MURAT KARAYILAN'IN AKIL HOCASIYDI

Terör örgütüne 1990'da katılan "Sofi Nurettin" kod adlı terörist Halef El Muhammed, 1995'te Van/Başkale kırsalında grup sorumluluğu, 2007'ye kadar Hakkari-Yüksekova-Şırnak sorumluluğu, 2007'den sonra ise Diyarbakır sorumluluğu görevlerini üstlenmişti.

2009'da, halihazırda Murat Karayılan'ın yönettiği örgütün askeri kanadı HPG'nin başına getirilen Halef El Muhammed, bu görevi sırasında, kamu binaları ve yöneticiliklerinin ele geçirilmesini hedefleyen Beytüşşebap baskını gibi çok sayıda eylemi yönetmişti.

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı, PKK'nın Suriye sorumlusunun vurulma anı görüntülerini paylaştı

HPG sorumluluğu görevini 2013'te Murat Karayılan'a devrederek, bölücü ve yıkıcı faaliyetlerini Suriye alanına taşıyan Halef El Muhammed, 2015-2020 yılları arasında PKK/KCK-PYD/YPG Suriye genel sorumlusu oldu. Etkisiz hale getirilen teröristin Murat Karayılan'ın "akıl hocası" olduğu da belirtildi.

Suriye genel sorumlusu olarak Suriye sınır hattından Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen tüm silahlı eylem ve faaliyetlerin en tepedeki yöneticisi konumunda bulunan Halef El Muhammed, Suriye'de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında güvenlik güçlerine karşı silahlı faaliyetleri yönetti.

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı, PKK'nın Suriye sorumlusunun vurulma anı görüntülerini paylaştı
MSB, terörist 'Sofi Nurettin'in etkisiz hale getirildiği harekatın görüntülerini paylaştı
MSB, terörist "Sofi Nurettin"in etkisiz hale getirildiği harekatın görüntülerini paylaştı
Son dakika haberleri! Milli Savunma Bakanlığı, PKK'nın sözde Suriye genel sorumlusu 'Sofi Nurettin' kod adlı teröristin saklandığı mağaranın vurulma anına ait görüntüleri...
Son dakika haberleri! Milli Savunma Bakanlığı, PKK'nın sözde Suriye genel sorumlusu "Sofi Nurettin" kod adlı teröristin saklandığı mağaranın vurulma anına ait görüntüleri...
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü

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