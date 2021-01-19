Son Dakika! Mesud Barzani ve oğlu ile görüşen Hulusi Akar'dan kritik mesaj: Bütün mücadelemiz terör örgütüne karşı
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Son Dakika! Mesud Barzani ve oğlu ile görüşen Hulusi Akar'dan kritik mesaj: Bütün mücadelemiz terör örgütüne karşı

19.01.2021 16:09 | Son Güncelleme: 19.01.2021 16:35

Son dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, eski IKBY Başkanı ve KDP lideri Mesud Barzani ile ayrı ayrı görüştü. Akar görüşmeler sonrasında "Bütün mücadelemiz terör örgütüne karşı. Aramızdaki iş birliğini güçlendirmeli ve terör örgütü PKK karşısında kararlı bir şekilde durmalıyız." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte resmi ziyarette bulunduğu Irak'ta temaslarına devam ediyor. Bakan Akar, Bağdat temaslarının ardından Erbil ziyaretlerine başladı. Bakan Akar, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) temasları kapsamında bu sabah Erbil'de IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü.

İŞ BİRLİĞİ VURGUSU YAPILDI

IKBY Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Barzani'nin, Akar'ı Erbil'de kabul ettiği belirtildi. Görüşmede, Bağdat ve Erbil arasında imzalanan Sincar Anlaşması'nın uygulanmasının vurgulandığı bildirildi. Irak ve bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Türkiye ile IKBY arasındaki ikili ilişkiler ve bölgede huzur, barış ve istikrarın sağlanması için iş birliğinin geliştirilmesi vurgulandı.

Son Dakika! Mesud Barzani ve oğlu ile görüşen Hulusi Akar'dan kritik mesaj: Bütün mücadelemiz terör örgütüne karşı

Akar'ın açıklaması ise şu şekilde:

"Bütün mücadelemiz terör örgütüne karşı. Aramızdaki iş birliğini güçlendirmeli ve terör örgütü PKK karşısında kararlı bir şekilde durmalıyız. Amacımız birlik ve beraberlik içinde terör örgütü PKK sorununu ortadan kaldırıp, komşularımızla huzur içinde yaşamaktır."

Son Dakika! Mesud Barzani ve oğlu ile görüşen Hulusi Akar'dan kritik mesaj: Bütün mücadelemiz terör örgütüne karşı

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