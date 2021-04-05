Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar'dan 104 emekli amiralin imza attığı bildiriye tepki: Demokrasimize zarar vermekten başka bir işe yaramaz

Son dakika! 104 emekli amiralin cumartesi gecesi yayınladığı bildiriden sonra tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamaya çevrilmişken bir tepki de Milli Savunma Bakanı Akar'dan geldi. Akar, "Bildirinin demokrasimize zarar vermekten, personelin moralini olumsuz etkilemekten, düşmanlarımızı sevindirmekten başka işe yaramadığı açıktır" ifadeleriyle eleştiride bulundu.

Cumartesi gecesi, 104 emekli amiralin yayınladığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili tepkiler peş peşe geldi. Tüm gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'deki toplantısından sonra yapacağı açıklamaya kilitlenmişken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da "Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılarını görmeyen, görmek istemeyen, hırs, ihtiras ve haset ile körleşenlerdir. Bildirinin demokrasimize zarar vermekten, personelin moralini olumsuz etkilemekten, düşmanlarımızı sevindirmekten başka işe yaramadığı açıktır" ifadelerine yer verdi. EMEKLİ AMİRALLER GÖZALTINDA Bildiriyi TCK'nın 316. maddesi kapsamında soruşturan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, bildiriye öncülük eden isimleri tespit ettiği, o isimlerin ifadeye çağrılacağı bildirilmişti. Bu gelişmeler sonrası sabah saatlerinde imza atan amirallerden Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alındı. Yaş haddinden dolayı 3 gün içerisinde Emniyet'e gelmeleri için Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a da tebligat yapıldığı öğrenildi. HAKLARI İPTAL EDİLDİ Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, gece yarısı yayımlanan darbe imalı bildiriyi imzalayan emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildi.