Son dakika... Milli Savunma Bakanı Akar, Anıtkabir'i görme hayali gerçek olan Hakkarili küçük Hira ile görüştü
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Son dakika... Milli Savunma Bakanı Akar, Anıtkabir'i görme hayali gerçek olan Hakkarili küçük Hira ile görüştü

Anadolu Ajansı / Sarp Özer - Haberler | Politika
Son dakika... Milli Savunma Bakanı Akar, Anıtkabir'i görme hayali gerçek olan Hakkarili küçük Hira ile görüştü

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anıtkabir'i görme hayalini gerçekleştirdiği 9 yaşındaki Yüksekovalı Hira ve ailesi ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anıtkabir'i görme hayalini gerçekleştirdiği 9 yaşındaki Yüksekovalı Hira ve ailesi ile bir araya geldi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Mehmet Şerif Karahan, Anıtkabir'i görmek isteyen kızı Hira için kardan benzerini yapmış, görüntülerden etkilenen Bakan Akar da küçük Hira ve ailesini Anıtkabir'i görmek üzere Ankara'ya davet etmişti.

Akar'ın daveti üzerine ailesi ile Ankara'ya gelerek hayaline kavuşan ve Anıtkabir'i ziyaret eden Hira, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya geldi. Milli Savunma Bakanlığında gerçekleşen görüşmede Hira ve 3 yaşındaki kardeşi Muhammed ile Bakan Akar arasında renkli diyaloglar yaşandı.

Derslerinin nasıl olduğunu soran Akar'a "Çok iyi." diyen Hira, Anıtkabir'i nasıl bulduğu yönündeki soruya da "Anıtkabir çok güzel. Çok beğendim." yanıtını verdi.

Küçük kızın, "Atatürk vefat etti, şimdi siz bizi koruyorsunuz teşekkür ederim." demesi üzerine Bakan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Mehmetçiğimiz bizleri koruyor. Kötü adamlara karşı mücadele ediyoruz. Niçin? Bütün çocukların rahat ve huzur içinde okula gidebilmesi, yaşayabilmesi ve oynayabilmesi için." diye konuştu.

İki kardeşle de yakından ilgilenen Akar, baba Mehmet Şerif Karahan ile anne Elif Karahan'ı yetiştirdiği evlatlardan dolayı tebrik etti.

Baba Karahan da davetinden dolayı Akar'a teşekkür ederek, "Hiç aklımıza buralara gelmek, Anıtkabir'i görmek gelmezdi. Bunun olabileceğini düşünmüyorduk. Sayenizde buralara geldik. Sizleri çok seviyoruz. Bizim için yeriniz ayrı. Bizleri kabul etmenizden dolayı çok mutlu, gururluyuz." dedi.

"Atatürk" şiirini okuyan Hira daha sonra boyadığı Anıtkabir resmini Bakan Akar'a hediye etti.

Bakan Akar da ziyaretin sonunda çeşitli hediyeler sunduğu Hira ve kardeşi Muhammed'in tablet bilgisayarlarının olmadığını belirtmesi üzerine bilgisayar hediye edilmesi talimatı verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

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