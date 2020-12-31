Son Dakika: Milli piyango sorgulama 2021 yılbaşı çekilişi sonuçları açıklandı! MPİ Milli Piyango sonuçları ve online bilet sorgulama ekranı!

Son dakika: Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişi sonuçları açıklanıyor. Edinilen son dakika bilgisine göre, 100 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazandıran rakamlar ise gecenin ilerleyen saatlerinde belli olacak. Milli piyango sorgulama 2021 yılbaşı çekilişi sonuçları açıklandı! MPİ Milli Piyango sonuçları ve online bilet sorgulama ekranı!

Son dakika: Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişi sonuçları belli olmaya devam ediyor. 14.30 itibarı ile başlayan yılbaşı çekilişinde, 10 milyon TL, 1 milyon TL, 120 bin TL, 10 bin TL, 5 bin TL, bin TL, 500 TL, 400 TL, 300 TL ve 200 TL kazandıran numaralar açıklandı. Edinilen son dakika bilgisine göre, 100 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazandıran rakamlar ise gecenin ilerleyen saatlerinde belli olacak. Milli piyango sorgulama 2021 yılbaşı çekilişi sonuçları açıklandı!MPİ Milli Piyango sonuçları ve online bilet sorgulama ekranı!

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI BİLET SORGULA

Milli Piyango Online tarafından 31 Aralık'ta gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişi sonuçları ve MPİ sıralı tam liste sitemizden takip edebilirsiniz! 14.30'da canlı yayınlamaya başlayan yılbaşı çekilişinde, 100 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi saat 23.00'te gerçekleştirilecek ve satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA MOTORU İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2021 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

Her yıl olduğu gibi, bu yıl da en hızlı ve kesintisiz olarak MPİ Milli Piyango sorgulama 2021 yılbaşı çekilişi sonuçları haberler.com'da yerini alacak. 200 TL, 300 TL, 400 TL, 500 TL, 1000 TL, 5 bin TL, 10 bin TL, 120 bin TL, 1 milyon TL ve 10 milyon TL kazandıran rakamları haberimizden görüntüleyebilirsiniz.

İşte, Milli Piyango sorgulama 2021 yılbaşı çekilişi sonuçları öğrenme ekranı!

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN BAŞLADI?

Saat 14.30'da başlayan çekilişler gün boyu Youtube kanalından ve millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak takip edilebilecek.

10 MİLYON TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

3813252, 8216776

1 MİLYON TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

5529827, 3011373, 6215270, 8491366, 9927578, 6015846, 8209463, 7975438, 0878248, 1091609

120 BİN TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

9989608, 9226048, 9751643, 9986763, 7686590, 4482473, 6338587, 5787953, 4714334, 2309341, 3312378, 9499197, 5367672, 3612599, 8628569, 1149804, 4308593, 1259479, 6354870, 5308813, 3447800, 4860396, 8248960, 6352764, 6505152, 0786427, 9074687, 4031812, 3043636, 9186926

10 BİN TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

0691011, 4001754, 5979616, 0512389, 1981937, 6087564, 5164794, 3014604, 8215939, 4743712, 9242476, 6460939, 0894591, 9973378, 9289810, 9899874, 0880807, 6441284, 5228109, 2915185, 6692569, 4399558, 5851982, 9861669, 9267039, 0928162, 0106598, 3402648, 8686639, 7722537, 6343481, 0982520, 5142621, 8824549, 1817607, 5885277, 8856005, 4938985, 9135344, 6552587, 1376436, 0337447, 9333522, 3718191, 7481420, 8853344, 1493282, 4342372, 2756377, 7861988, 1860949, 4701534, 5610241, 1003303, 4217450, 2692740, 1750484, 0869903, 2729157, 2638064, 5340214, 8749220, 8806311, 2275828, 2325717, 1460987, 3630314, 6202321, 8750392, 2955066, 6969682, 0206075, 5599555, 0553050, 1158652, 8211932, 7393495, 1065184, 9308903, 5393884, 0979843, 3930517, 0929389, 0290712, 5085054, 7092858, 0929604, 7137156, 5323128, 8970760, 6064002, 1146786, 6556644, 7028178, 4326654, 6024890, 8777482, 7758994, 2238384, 9405513

5 BİN TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

4814109, 5014089, 5024733, 5033310, 5036755, 5039054, 5134027, 5142877, 5269349, 5273667, 5343144, 5353755, 5366274, 5547646, 5573827, 5578986, 5588952, 5608858, 5637318, 5676786, 5736042, 5886160, 6043516, 6062663, 6113186, 6134714, 6141864, 6163466, 6192272, 6270583, 6294100, 6307073, 6441164, 6473045, 6598220, 6604382, 6614112, 6712418, 6715992, 6721769, 6773340, 6784022, 6862196, 6868570, 6875330, 6983267, 7021036, 7228475, 7250758, 7278627, 7317131, 7323640, 7365671, 7513568, 7552536, 7590540, 7598453, 7668484, 7689234, 7734711, 7778084, 7840515, 7941287, 8029979, 8030054, 8071834, 8136777, 8143449, 8185373, 8208946, 8225238, 8262645, 8300282, 8320190, 8403758, 8410699, 8420720, 8435398, 8470330, 8496208, 8600455, 8662322, 8762695, 8771885, 8847732, 8869260, 8883834, 8918929, 8933727, 8951308, 8992925, 9008270, 9032377, 9038629, 9114544, 9263321, 9311213, 9451737, 9464593, 9466949, 9502125, 9515979, 9547332, 9709801, 9779237, 9827433, 9880133, 9923625, 9943868, 9974242, 0054528, 0088099, 0114162, 0120602, 0147175, 0284497, 0354575, 0446093, 0450018, 0496527, 0520879, 0543397, 0576041, 0578848, 0590937, 0713871, 0714901, 0784503, 0786936, 1014552, 1026503, 1043593, 1063841, 1157117, 1345919, 1359249, 1459687, 1547575, 1584130, 1598362, 1677398, 1729822, 1775967, 1807011, 1824840, 1833479, 1873881, 1874973, 1880874, 1965783, 2007565, 2065509, 2113463, 2148445, 2173621, 2188790, 2240019, 2241904, 2306574, 2416124, 2430848, 2435156, 2469477, 2533602, 2564400, 2655324, 2672133, 2673558, 2904023, 2905146, 3044607, 3141336, 3147669, 3210518, 3287408, 3293200, 3486359, 3525852, 3526591, 3591595, 3599221, 3607765, 3682048, 3765126, 3771577, 3774787, 3935614, 4000983, 4205629, 4360705, 4402282, 4403852, 4486106, 4486419, 4500020, 4514241, 4522393, 4574408, 4612249, 4680712

BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Büyük ikramiye çekilişi ise saat 23:00'da başlayacak.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA?

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde tüm çekilişler canlı yayın ile Milli Piyango TV Youtube kanalından ve internet sitesinden ekranlara gelecek. Ayrıca saat 23:00'da gerçekleşecek büyük ikramiye çekilişi heyecanı Kanal D ve Teve 2 kanallından canlı yayınla ekranlarda olacak.

2021 YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 yılbaşı çekilişinde, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar, çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi, çekilişten hemen sonra www.millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Büyük ikramiyesi 100 milyon TL olan Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek bilet 25 TL olarak belirlenmişti.

Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 563 milyon 400 bin TL olacak.