Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Özer'den yarıyıl tatiliyle ilgili önemli açıklama: Bir hafta öne almak gibi planlamamız yok

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CNNTürk ekranlarına yayınlanan Gece Görüşü programında Hande Fırat'ın konuğu oldu. Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Özer, sömestr tatiliyle ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

YARIYIL TATİLİ ÖNE ALINACAK MI?

Yarıyıl tatilinin öne alınacağı iddialarına yanıt veren Bakan Özer, "Şu an için tatili bir hafta öne almak gibi bir planlamamız yok. Şu anda elimizdeki veriler yüz yüze eğitime ara vermeyi veya tatili bir hafta öne getirmeyi gerektirmiyor. 850 bin sınıftan 3 bin 451 tane sınıf... Biz on binleri gördük Omicron yokken. 71 bine yakın okulumuzda tüm sınıfları kapatılmış olan hiçbir okulumuz bulunmamaktadır, Omicron'daki hızlı yayılıma rağmen. Bazı okullarda sadece 2-3 derslik var. Birileri tatil bekliyorsa üzgünüm, şu an için yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Öğrencilerimiz çok daha istekliler. Bir taraftan yüz yüze eğitimi açık tutmaya çalışırken bir taraftan da geçmiş 1.5 yılın kayıplarıyla ilgili dünya kadar etkinlik yapıyoruz." diye konuştu.

Bakan Özer'in konuşmasından satır başları şöyle;

Şu anda tüm Türkiye inandı ki gerekli tedbirler alındığında haftada 5 gün yüz yüze eğitim devam edebilir. Bugün itibarıyla 3 bin 451 tane sınıfımız Kovid veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verdi. Belli bir aşamaya gelirse önlemlerimizi tekrar gözden geçirebiliriz. Okullar ilk açılması, son kapatılması gereken yerlerdir.

ÖĞRETMENLERDE AŞILANMA ORANI

En büyük avantajımız öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının çok yüksek olması. Bir doz aşılanma oranı yaklaşık yüzde 94, en az 2 doz aşı olmuş öğretmen oranımız yüzde 89. Yüzde 5 civarında da aşı olmayıp antikor geliştiren öğretmenimiz var. Toplamda yüzde 94. Üçüncü doz aşılanan öğretmenimiz bugün itibarıyla yüzde 41. İngiltere, Almanya, Fransa gibi haftada 5 gün yüz yüze eğitime devam eden çoğu ülkeye göre öğretmenlerimizin aşılanma oranı çok yüksek.

"KÜTÜPHANEYİ ZENGİNLEŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bu süreçte öğretmenlerimiz bakanlığın telafi edici mekanizmalarının çok ötesine geçerek derslere başlarken geçmiş kayıplara ilişkin kazanım sağlamak için çok büyük fedakarlık gösterdiler. Bakanlık olarak biz de 10, 11 ve 12. sınıflarda, ortaokulda 6, 7 ve 8. sınıflarda destekleme yetiştirme kurslarımız hizmet veriyor. 2. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm sınıf seviyelerinde yardımcı kaynaklar verdik. Şu ana kadar 23.5 milyon yardımcı kitabı 81 ilimize ulaştırdık. İkinci dönem ilk defa ilkokul 2. sınıflara da bu kapsamda destek vereceğiz. 16 bin 361 yeni kütüphane yaptık. Şu an itibarıyla tüm okullarımızda kütüphane var ve 28 milyon civarında kitap varken bugün itibarıyla 41 milyon kitaba sahip okullarımız. 2022'deki hedefimiz 100 milyon kitaba ulaşmak tüm kütüphanelerde. Başarabilirsek her ay 5 milyon kitapla bu kütüphanelerimizi zenginleştirmeye devam edeceğiz.

