Son Dakika: Bahçeli'den Meral Akşener'e 'geri dön' çağrısı: Evine dönmesi doğru, tutarlı bir davranış olacaktır Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e geri dön çağrısı yapan Bahçeli, "İttifakının yürümeyeceğini görüp evine dönmesi doğru, tutarlı bir davranış olacaktır" dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e siyasette dengeleri alt üst edecek bir çağrı geldi. Akşener'e seslenen Bahçeli, 'evine dön' çağrısı yaptı. Millet İttifakı hakkında konuşan Bahçeli, "Akşener'in ittifakının yürümeyeceğini görüp evine dönmesi doğru, tutarlı bir davranış olacaktır" dedi.

"AYOSOFYA ZİYARETİ MEMNUNİYET VERİCİDİR"

Meral Akşener'in Ayosofya ziyaretini değerlendiren Bahçeli, "Ayasofya ziyareti memnuniyet vericidir. Kendisi adına hayırlı bir gelişmedir" ifadelerini kullandı.

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