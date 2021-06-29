Son Dakika! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Üniversite sınavları tamamen kaldırılmalıdır
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Son Dakika! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Üniversite sınavları tamamen kaldırılmalıdır

Son Dakika! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Üniversite sınavları tamamen kaldırılmalıdır
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Son dakika! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında "Üniversite sınavları tamamen kaldırılmalıdır. Türkiye sınavsız üniversiteye geçişi başarabilecek güçtedir." diyerek çağrıda bulundu.

Milliyetçi Harekete Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli, konuşmasının en başında üniversiteler ve gençlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"SINAVSIZ ÜNİVERSİTE TEZİNİ SAVUNUYORUZ"

Bu sırada üniversite sınavlarının kaldırılması gerektiğini söyleyen Devlet Bahçeli, "Biz gençlerimizin bir sınava mahkum olmasına karşıyız ve yeni bir sistemi arzuluyoruz. Pek çok üniversitenin kontenjanı dolmamaktadır. Sınavsız üniversite tezini savunuyor ve Türkiye'nin bu sisteme geçecek güce sahip olduğunu düşünüyoruz. Böylece öğrencilerimizi evlatlarımızı yarış atı gibi görmemiş ve müfredat kapsamında başarı ortalaması, olgunlaşma sınavları gibi fırsat eşitliği gözetilerek üniversite geçişi sağlanabilir. Türkiye sınavsız üniversiteye geçişi başarabilecek güçtedir." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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