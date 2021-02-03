Son Dakika! MHP lideri Devlet Bahçeli: Boğaziçi Üniversitesi'nde Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynanıyor

Son dakika! Sosyal medya hesabından Boğaziçi eylemlerine ilişkin açıklamalar yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Boğaziçi Üniversitesi'nde Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynanıyor, tahammül kapasitesi test ediliyor. Üç beş şuursuz öğrenciyi paravan yapan terör örgütü mensupları ateşe körükle gidiyor." dedi.

Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasından sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde başlayan eylemler farklı noktalara sıçradı. Olaylarla ilgili birçok kişi gözaltına alındı. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere siyasi isimler de olaylara tepki gösterdi.

Devlet Bahçeli ise Twitter hesabından şu açıklamaları yaptı:

"Boğaziçi Üniversitesi'nde Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynanıyor. Bununla birlikte sabır ve tahammül kapasitesi test ediliyor. Üç beş şuursuz öğrenciyi paravan yapan terör örgütü mensupları ateşe körükle gidiyor. Eşkıyalar Boğaziçi'ne tutunarak ülkemize meydan okuyor.

"BU İŞİN ŞAKASI YOK"

Öğrenci başka terörist başkadır. Aynısı Boğaziçi Üniversitesi'nde olduğu gibi, bu ikisi birbirine karışırsa, yani teröristler öğrenci kisvesine ve kimliğine bürünürse ne huzur ne de sükûnet kalacaktır. Bu işin şakası yoktur. Ağırlaşan meselenin hafife alınacak tarafı yoktur.

"TERÖRE DESTEK VERMEKTİR"

Aydınım diye geçinen zavallılar, sivil toplum kuruluş hüviyeti taşıyan fırsatçılar, demokrasi ve hukuk sınırları içinde siyaset yaptığını zanneden gafiller tarihi yanlıştadır. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara destek vermek geldiğimiz bu aşamada teröre destek vermektir.

"NE ZAMANDIR TERÖRİSTLER ÖĞRENCİ OLMUŞTUR?"

En son vuku bulan olaylarda 108 kişi emniyet güçlerimiz tarafından gözaltına alınmıştır. Bunlardan 101 kişinin söz konusu üniversiteyle ne bağı ne de bağlantısı vardır. Üstelik 79'u da DHKP-C ve TKP-ML örgüt üyesidir. Ne zamandır teröristler öğrenci olmuştur?"

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