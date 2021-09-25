Canlı canlı gömülen bebeğin arkasından yasak aşk çıktı: Bebekten kurtulmak için annemle bu planı yaptık - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Canlı canlı gömülen bebeğin arkasından yasak aşk çıktı: Bebekten kurtulmak için annemle bu planı yaptık

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Canlı canlı gömülen bebeğin arkasından yasak aşk çıktı: Bebekten kurtulmak için annemle bu planı yaptık

Adıyaman'da, şehit kabrini ziyaret eden lise öğrencilerinin ağlama sesi duyunca vücudunu toprağa gömülü buldukları bebeği bıraktığı belirlenen annesi ve anneannesi, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden kadının, "Eşim cezaevinde ve yasak ilişkiden kız bebek dünyaya getirdim. Bebekten kurtulmak için annemle birlikte bu planı yaptık" dediği öğrenildi.

Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi öğrencileri, şehitlik ziyareti yaptıkları mezarlıkta bir bebeğin ağladığını duyunca çevrede arama yaptı. Öğrenciler, bir süre sonra vücudunun bir bölümü toprağa gömülü yeni doğan bebeği bulunca durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine polisle birlikte mezarlığa gelen sağlık ekibi, bebeği ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedavisine başlanan ve hemşireler tarafından 'Fatma' ismi verilen bebeği muayene eden, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Toprağa gömülü bebek olayının arkasından yasak aşk çıktı: Bebekten kurtulmak için annemle bu planı yaptık

Olayın ardından polis ekipleri, mezarlık çevresinde görgü tanıkları ve güvenlik kamerası kayıtlarının tespitine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, aynı zamanda son 1 haftada kentteki hastanelerde dünyaya gelen bebeklerle ilgili ev ziyaretleri yaptı. Polis ekipleri tarafından yeni doğan bir bebek, gidilen evde bulunamadı. Bunun üzerine dünyaya gelen kız bebeğin ismi açıklanmayan annesi ile anneannesi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden annenin, "Eşim cezaevinde ve yasak ilişkiden kız bebek dünyaya getirdim. Bebekten kurtulmak için annemle birlikte bu planı yaptık" dediği öğrenildi.

Kadın ve annesinin emniyetteki sorgusu devam ederken, tedavisi süren bebeğin ise hastaneden taburcu edilmesinin ardından devlet korumasına alınacağı belirtildi.

Canlı canlı gömülen bebeğin arkasından yasak aşk çıktı: Bebekten kurtulmak için annemle bu planı yaptık

Canlı canlı gömülen bebeğin arkasından yasak aşk çıktı: Bebekten kurtulmak için annemle bu planı yaptık

Canlı canlı gömülen bebeğin arkasından yasak aşk çıktı: Bebekten kurtulmak için annemle bu planı yaptık

Canlı canlı gömülen bebeğin arkasından yasak aşk çıktı: Bebekten kurtulmak için annemle bu planı yaptık

Canlı canlı gömülen bebeğin arkasından yasak aşk çıktı: Bebekten kurtulmak için annemle bu planı yaptık

Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Son Dakika Haberleri
Yeni doğum yapan eşini işkence ederek öldürmüş! Cani kocayı heyecanı ele verdi

Yeni doğum yapan eşini işkence ederek öldürmüş! Cani kocayı heyecanı ele verdi

 ''Biz aşiretiz, adam keseriz'' diyen cani koca, 9 aylık bebeğinin annesini 2 gün boyunca işkence ederek katletti

''Biz aşiretiz, adam keseriz'' diyen cani koca, 9 aylık bebeğinin annesini 2 gün boyunca işkence ederek katletti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Gülben Ergen
Spor Mehmet Topal Bülent Uygun Mario Balotelli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mahmut Özer Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Canlı canlı gömülen bebeğin arkasından yasak aşk çıktı: Bebekten kurtulmak için annemle bu planı yaptık - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 17:06:52. #1.17#