Son dakika! Metruk binada uyuşturucu alım-satımına baskın yapıldı
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Son dakika! Metruk binada uyuşturucu alım-satımına baskın yapıldı

08.03.2021 11:54 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:20

Son dakika haberine göre; Bursa'nın İnegöl ilçesinde Metruk binada yapılan uyuşturucu alım-satımı kameralara yansıdı. Metruk binadaki uyuşturucu alım-satımı polislerin olay yerini basmasıyla sonlandırıldı.

Metruk binada uyuşturucu alışverişine baskın

Operasyon kameraya yansıdı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde metruk binada uyuşturucu alışverişi polis baskınıyla noktalandı. Olayda 2 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahıslardan birinin ayrıca yağma suçundan arandığı ortaya çıktı

Yenice Mahallesinde bulunan bir metruk binada uyuşturucu satışı yapıldığı istihbaratını alan Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, söz konusu adresi takibe aldı. İçeride alışveriş olduğu sırada ekipler eve operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Ali Osman A. ve Serkan K. isimli iki şahıs gözaltına alındı. Operasyonda 1 adet şeffaf poşet içerisinde 95 gram bonzai, 1 adet peçeteye sarılı halde 2,09 gram bonazi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şahıslar uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı. Ali Osman A'nın yağma suçundan dolayı arandığı belirlendi. Operasyon anı ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Son dakika! Metruk binada uyuşturucu alım-satımına baskın yapıldı
Son dakika! Metruk binada uyuşturucu alım-satımına baskın yapıldı
Son dakika! Metruk binada uyuşturucu alım-satımına baskın yapıldı
Son dakika! Metruk binada uyuşturucu alım-satımına baskın yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEYFETTİN ARAS

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