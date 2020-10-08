Merter'de iki metrobüs çarpıştı! Bazı yolcular yaralandı

İstanbul'da Merter metrobüs durağında bir metrobüs, durakta bulunan başka bir metrobüse arkadan çarptı. Kazada bazı yolcular yaralanırken, olay yerine ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.