Son dakika! Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Erdemli'de bağlı birimleri ziyaret etti

Gelen son dakika haberine göre Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Kızkalesi Polis Merkez Amirliğini ziyaret etti.