Son dakika! Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Erdemli'de bağlı birimleri ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Erdemli'de bağlı birimleri ziyaret etti

Son dakika! Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Erdemli'de bağlı birimleri ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Derviş Çömez - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Kızkalesi Polis Merkez Amirliğini ziyaret etti.

Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Kızkalesi Polis Merkez Amirliğini ziyaret etti.

Erdemli Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahne, müdürlükteki inceleme ve denetlemelerin ardından tadilat sonrası yenilenen Kızkalesi Polis Merkez Amirliğine geçti

İlçe Emniyet Müdürü Barış Murat Başol'dan bilgi alan Şahne, personele teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez

Çöp aracına yüklenerek götürülen konteyner, 2 belediye arasında krize yol açtı
Çöp aracına yüklenerek götürülen konteyner, 2 belediye arasında krize yol açtı
Tarlasında sulama yapan muhtar, gelen sesler üzerine baktığı havuzunda yaralı pelikanla karşılaştı
Tarlasında sulama yapan muhtar, gelen sesler üzerine baktığı havuzunda yaralı pelikanla karşılaştı
Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum
Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Engin Altay Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Özcan Deniz Yıldız Tilbe Kaan Yıldırım
Spor Diego Muslera Yılmaz Vural Fırat Aydınus Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika! Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Erdemli'de bağlı birimleri ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 12:32:04. #1.16#

title