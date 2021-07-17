Son Dakika | Mersin'deki yangının, maytap patlatan çocukların tineri tutuşturması sonucu çıktığı belirlendi
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Son Dakika | Mersin'deki yangının, maytap patlatan çocukların tineri tutuşturması sonucu çıktığı belirlendi

Son Dakika | Mersin'deki yangının, maytap patlatan çocukların tineri tutuşturması sonucu çıktığı belirlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Mersin'de bir mobilya atölyesinde çıkan ve 2 kişinin ölümüne yol açan yangının, maytap patlatan çocukların tineri tutuşturması sonucu çıktığı belirtildi.

Mersin'de bir mobilya atölyesinde çıkan ve 2 kişinin ölümüne yol açan yangının, maytap patlatan çocukların tineri tutuşturması sonucu çıktığı belirtildi.

Merkez Toroslar ilçesi Turunçlu Mahallesi 78014 Sokak'ta faaliyet yürüten bir mobilya atölyesinde bugün öğle saatlerinde yangın çıkmış, yangında atölyede bulunun biri Suriye uyruklu 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili polis ekiplerince yapılan incelemede ve görgü tanıklarının verdiği bilgiler doğrultusunda, yangının, maytap patlatan çocukların tineri tutuşturması sonucu meydana geldiği belirlendi. Ölenlerin her ikisinin 15-16 yaşlarında çocuk olduğu öğrenilirken, yangının, ölen çocuklardan birinin patlattığı maytabın tinere sıçraması sonucu çıktığı önü sürüldü.

Ekiplerin, yangınla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Son Dakika | Mersin'deki yangının, maytap patlatan çocukların tineri tutuşturması sonucu çıktığı belirlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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