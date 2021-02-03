Son dakika haberleri: Mersin'de 150 metrelik uçurumda bir haftadır mahsur kalan keçi kurtarıldı
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Son dakika haberleri: Mersin'de 150 metrelik uçurumda bir haftadır mahsur kalan keçi kurtarıldı

03.02.2021 11:13 | Son Güncelleme: 03.02.2021 11:37

Bir son dakika haberine göre - Mersin'de 150 metrelik uçurumda bir haftadır mahsur kalan keçi kurtarıldı Mersin'in Erdemli ilçesinde bir haftadır kayıp olan ve 150 metrelik uçurumda olduğu belirlenen keçi, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kurtarılarak sahiplerine teslim edildi.

- Mersin'de 150 metrelik uçurumda bir haftadır mahsur kalan keçi kurtarıldı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde bir haftadır kayıp olan ve 150 metrelik uçurumda olduğu belirlenen keçi, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kurtarılarak sahiplerine teslim edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçesinde yaşayan ve küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Refik Cücü, Büyükşehir Belediyesine ulaşarak, keçilerinin yaklaşık bir haftadır kayıp olduğunu bildirdi. Cücü'nün ihbarı üzerine yola çıkan Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Afet Arama ve Kurtarma Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 kilometrelik yürüyüşün ardından Kayacı Vadisi Cimbit mevkiine ulaştı. Uzun bir arayışın ardından keçilerden birine bir uçurumda rastlayan ekipler, iple 150 metrelik uçuruma inerek keçiyi bulunduğu yerden kurtardı. Ekipler, keçiyi sahibine teslim etti.

Kayacı Vadisinde küçükbaş hayvancılık yaptığını söyleyen Refik Cücü, "Keçilerim bir haftadır yoktu. 112 ekiplerini aradım. Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri geldi. Keçinin bir tanesini buldu. Yardım ve katkılarından dolayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e ve ekiplerine teşekkür ediyorum" dedi.

Son dakika haberleri: Mersin'de 150 metrelik uçurumda bir haftadır mahsur kalan keçi kurtarıldı
Son dakika haberleri: Mersin'de 150 metrelik uçurumda bir haftadır mahsur kalan keçi kurtarıldı
Son dakika haberleri: Mersin'de 150 metrelik uçurumda bir haftadır mahsur kalan keçi kurtarıldı
Son dakika haberleri: Mersin'de 150 metrelik uçurumda bir haftadır mahsur kalan keçi kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KIYMET GÖKÇE

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